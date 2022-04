¿Cuándo fue la última vez que los hinchas de Boca cantaron "a ver, a ver, los jugadores si pueden oír"?

"A ver, a ver, los jugadores si pueden oír / Con la camiseta de Boca, ganar o morir". Sin insultos, pero con un mensaje claro y picante, esa era la canción elegida por la hinchada de Boca en los años 80 y 90, cuando el equipo no rendía lo esperado en la cancha y los resultados comenzaban a inquietar.

Anoche, cerca del final del partido, cuando el equipo de Battaglia era un descalabro y no se veía una reacción, La 12 desempolvó ese hit que no se escuchaba hace varios años en la Bombonera, pero con la particularidad de que buena parte de los hinchas en las plateas y populares acompañó el cantito que inició la barra, hasta que otro grupo de hinchas decidió taparlo con el "Dale Boooca, dale Bo".

¿Cuánto hace que esto no pasaba en las tribunas de Boca? La última vez que esta canción sonó fue en la previa de la segunda final de la Copa Libertadores entre Boca y River, una semana después del 2-2 de la ida en la Bombonera. Fue ante Patronato, un partido por el torneo local que el Xeneize aprovechó para probar al arquero Andrada, que volvía de una lesión. Pero en esa ocasión el cantito sólo lo cantó La 12, a manera de hacerles entender a los jugadores -con el código barrabrava- ante qué partido estaban, y el resto de la gente lo tapó rápidamente con el "Dale Boooca, dale Bo". También hubo un "jugadores, jugadores, no se los decimos más, la Copa Libertadores de La Boca no se va" de la barra al final del partido. Luego llegaría la agresión de hinchas de River al micro de Boca en la trunca final del 24 de noviembre en el Monumental y el desenlace en Madrid.

Algo similar ocurrió en tres partidos en los que Bianchi transitaba su tercera etapa como técnico xeneize: la barra sacando a relucir el canto de guerra y el resto de la cancha tapándolos rápidamente. El primero, un 0-0 ante Belgrano, fecha 10 del Final 2013, torneo en el que Boca terminó penúltimo. El segundo, un 0-0 ante San Lorenzo, por la fecha 14 del Final 2014, torneo en el que Boca fue subcampeón de River pero el juego no aparecía. El tercero fue un 0-3 ante Rafaela por la fecha 3 del Campeonato 2014, en lo que terminaría siendo el último partido de Bianchi en la Bombonera, ya que tras un 1-3 con Estudiantes en La Plata fue echado por Angelici. Esa noche también hubo un "jugadores, no rompan las pelotas, a ver si se dan cuenta, que están jugando en Boca" tapado con silbidos del resto de la cancha.

Pero la última vez que la barra empezó con el "a ver, a ver, los jugadores" y muchos hinchas se sumaron por todo el estadio fue en el Clausura 2011, el primer torneo de Julio Falcioni al frente del Xeneize. En la fecha 6 Boca recibió a Olimpo, perdió 2-0 con Riquelme y Palermo en cancha, sumó la cuarta derrota en seis partidos y la Bombonera explotó.