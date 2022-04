Javier García bancó a Battaglia y apuntó contra la prensa: "Ustedes opinan..."

Javier García sostuvo a Boca en una noche donde mereció perder por amplio margen. El arquero tuvo una actuación estelar ante Godoy Cruz y luego del empate dio la cara con un fuerte apoyo hacia Sebastián Battaglia, apuntando contra la prensa.

"La critica la ponen ustedes. Nosotros no, nosotros nunca ponemos en tela de juicio a lo que hace el técnico. Al contrario, tenemos que responder. Somos autocríticos, sabemos que por momentos no lo hacemos bien. Somos autocríticos y después la critica hacia Battaglia la ponen ustedes, ustedes opinan mucho. Nosotros no opinamos dentro del vestuario sobre Battaglia", expresó.

Luego, visiblemente molesto, continuó: "Sabemos que tenemos por momentos buenos partidos, pero a veces no, tenemos que hacer las cosas mejor, pero los jugadores". Para cerrar, al ser consultado sobre el murmullo del público fue desafiante: "¿Vos escuchaste murmullos? Yo no escuché nada. A veces me dan ganas de cantar a mi también".

"Lo concreto es que tenemos que ganar de locales. Debemos tener ambición y buscar el triunfo, sobre todo en casa. Una nunca desea ser la figura en estos partidos, porque queremos salir a atacar y ganar, sobre todo en la Bombonera. Y sabemos que no estamos haciendo las cosas bien", cerró.