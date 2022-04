El lapidario mensaje de Pergolini tras el video de Boca Predio: "Nos pone en un lugar muy..."

El mundo Boca se encuentra en el foco de la discusión por cuestiones futbolísticas, pero también por lo que sucede fuera de los límites del campo de juego. La cuenta oficial de Boca Predio, donde se ubica el centro de entrenamientos de Ezeiza, fue tendencia por su idea de hacer latir las canchas donde entrenan las Inferiores, para simular lo que se vive en la Bombonera cada vez que el equipo juega de local. Con respecto a esta situación y la lluvia de críticas que recibió, Mario Pergolini dio su opinión y apuntó contra todos.

Más de 1 millón de Bosteros hoy hicieron latir el predio.



Porque antes de jugar en una cancha que se mueva,

los pibes tienen que practicar en una que también lo haga.#BocaPredio uD83DuDC99uD83DuDC9BuD83DuDC99 pic.twitter.com/9ZsmVPCDDP — BocaPredio (@BocaPredio) April 18, 2022

"Armaron este documental que es una mentira, es tanto humo como un montón de otras cosas. Hacer esto nos pone en un lugar muy vergonzoso, muy estúpido. Esto lo hace Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett, que la verdad que si hace esto con los clientes saldría corriendo Leo Burnett", manifestó el conductor en Maldición, va a ser un día hermoso, su programa en Radio Vorterix.

Además, añadió: "El tipo es de River, no puede hacer algo para Boca. No se entiende. Es complicado que hagan esto, por qué no hacemos algo mejor. No sé por qué la comunicación de Boca la maneja alguien que no es de Boca... Un tipo que fue a Madrid y estaba del otro lado".

Para finalizar, lejos de calmar las aguas, Pergolini sentenció con una fuerte comparación: "Si lo ves con el Manchester bueno, es como un chiste. Esto no esta hecho como un chiste, parece un aviso de cerveza de los 90".