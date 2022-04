El llamativo mensaje en la camiseta de Lanús ante Boca, tras la denuncia a Salvio

Boca Juniors no pasó del empate ante Lanús en la Bombonera, luego de comenzar ganando el encuentro en los primeros minutos. En la previa del duelo ante el Granate, más precisamente en la madrugada del jueves, Eduardo Salvio protagonizó un tenso momento junto a su expareja y no fue citado para el partido de este domingo. Atendiendo esta situación en la camiseta de dos jugadores titulares de la visita se pudo observar un particular mensaje.

Lautaro Acosta y Tomás Belmonte (quien se retiró lesionado del campo de juego a los 17 minutos del complemento) lucieron en su pecho la camiseta con el parche correspondiente al 8M, utilizada por el equipo por primera y única vez en el partido ante Arsenal del 7 de marzo en la previa del Día Internacional de la Mujer.

La situación llamó la atención ya que no todos los jugadores de Lanús lucieron dicho parche. Llamativamente fue el Laucha, exjugador del Xeneize, quien se mostró con la indumentaria. El delantero, ídolo de la institución, fue también denunciado por su expareja años atrás.

El 30 de mayo del 2019 Acosta fue tendencia en las redes, pero no por lo realizado dentro del campo de juego. Ludmila Isabella realizó un posteo en su cuenta de Instagram en el que contó la difícil situación que vivió con el futbolista. "Después de tanto tiempo sin poder soltar una relación tan tóxica, de destrato y de violencia psicológica, de sentirme como un trapo y tanta denigración, necesito liberarme de tanto mal", comenzó la joven en su momento.

"Puede ser el mejor ídolo de Lanús y un ejemplo en el que se reflejan todos sus seguidores, hablo como la hincha de Lanús que soy también, pero en lo personal no todo es como se ve", concluyó en su extenso descargo en la red social.