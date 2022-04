Video: ¿esta mano de González era penal para Boca sobre la hora?

Se jugaban 41 minutos y 37 segundos del complemento de un partido caliente en el que Boca y Lanús igualaban 1 a 1. Fabra desbordó y trató de lanzar el enésimo centro al área granate. De pronto, toda la Bombonera bramó: ¡Penaaaaaaaaaaaaaaaaaaal”. Sin embargo, todo terminó en corner.

¿Qué pasó? El remate del lateral izquierdo colombiano pegó en el codo izquierdo de Angel González, que venía cerrando. El VAR debió revisar la acción y llamar al árbitro Facundo Tello para que la vea y dé la última palabra. Pero no sucedió.

Esa situación fue la que enojó al plantel Xeneize. Primero fue Sebastián Villa el que hizo el reclamo público. “La verdad es que no sé para qué está eso del VAR, si no revisan nada. Una mano clarísima y no cobran el penal”, cuestionó el colombiano ante las cámaras de TNT Sports.