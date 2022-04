La preocupante recomendación del Pipi Romagnoli a San Lorenzo: "Hay que empezar a..."

Aunque en otros clubes grandes también hay problemas dentro y fuera de la cancha, ninguno tiene tantos inconvenientes como San Lorenzo. Preso de una inestabilidad dirigencial de varios años y con el descontento de los hinchas y socios a flor de piel, el Ciclón vive momentos de extrema turbulencia ya que Pedro Troglio renunció a su cargo como entrenador y Mauro Cetto llegó a un “común acuerdo” para dejar su puesto como manager. A todo esto, se le suma una preocupación tan real que ya no se puede obviar, tal como reconoció Leandro Romagnoli.

Romagnoli hablando con sus dirigidos de la Reserva.

El Pipi, uno de los grandes ídolos de la historia azulgrana y capitán de los títulos más recientes de San Lorenzo, fue parte de la estructura del club en diversas funciones en el último tiempo, incluso estuvo cerca de ser ratificado como director técnico tras dirigir seis partidos en la Primera. Como palabra autorizada, Romagnoli habló sobre el presente oscuro que transita el club de Boedo: “No hay mucho análisis, siento tristeza porque estamos en un momento del que no podemos salir. Hace años que no venimos bien y me da tristeza por la gente, nadie quiere ver al club en esta situación”.

Luego de hacer un pequeño diagnóstico, Romagnoli se refirió a un tema que ningún referente histórico, jugador actual, director técnico o dirigente había hablado hasta ahora: “Es un momento que hay que pasar, a mí me tocó en 2012 cuando nos salvamos del descenso. Hoy no estamos en esa posición y estamos a tiempo. Hay que hacer una buena campaña y empezar a engrosar el promedio”, expresó el Pipi en charla con ESPN.

Ningún protagonista del mundo San Lorenzo había nombrado el descenso como una amenaza real. El Ciclón suma apenas siete puntos en 9 fechas de Copa de la Liga Profesional y se ubica undécimo en los promedios de 2022. Sin embargo, el problema será la temporada siguiente: se "limpia" una buena temporada de 39 puntos, empezaría el 2023 vigésimosegundo y habría dos descensos directos. En medio de un pésimo presente en todo sentido, este sábado jugará un duelo muy caliente contra Platense, ya que actualmente empezarían a un punto de diferencia en la tabla de los promedios del año que viene.

San Lorenzo tiene un mal presente y un futuro complicado, pero el panorama del fútbol argentino le sonrió en los últimos años: el club de Boedo fue uno de los más beneficiados en estas temporadas sin descensos ya que pudo “limpiar” la pésima campaña que tuvo con Jorge Almirón en la 2018/19 en la que hizo 23 puntos en 25 partidos, en la que terminó a tres puestos del fondo de la tabla y no sufrió las consecuencias en los promedios.

Romagnoli, actual técnico de la Reserva de San Lorenzo, habló sobre la situación específica de Marcelo Tinelli, presidente en licencia hasta el mes que viene: “No hablé con él, pero si es para estar todos unidos y sacar a San Lorenzo de este mal momento, bienvenido sea. Matías Lammens y Marcelo aman al club, necesitamos gente que quiera a San Lorenzo cada uno en su lugar”, dijo el Pipi.

Fernando Berón intentará comandar el barco de San Lorenzo hasta el final de la Copa de la Liga Profesional sin que toque fondo, si es que ya no lo hizo tras su eliminación por Copa Argentina. Romagnoli tiene en claro que el Ciclón tiene que aceptar la realidad y pensar en cómo combatir el descenso y sus fantasmas.