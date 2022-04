Quién es Magui Aravena, la exesposa de Salvio: modelo, empresaria y clave en la llegada del Toto a Boca

Nuevos problemas externos salpican a Boca. Esta vez el protagonista fue Eduardo Salvio quien protagonizó un serio incidente con su exmujer y está siendo buscado por la policía. Según la grave denuncia realizada por Magalí "Magui" Aravena, el Toto la atropelló luego de mantener una acalorada discusión frente al edificio donde reside el deportista.

Con la intención de hablar con Salvio, la mujer se acercó a la casa que compartían en Puerto Madero y al llegar, lo encontró dentro de su auto acompañado de una mujer. Según declaró Aravena, se paró frente al vehículo y fue allí cuando el futbolista avanzó y la impactó en su pierna derecha, provocándole un "traumatismo por flexión en el miembro inferior derecho".

La fiscalía a cargo del Área de Flagancia Este de la Ciudad de Buenos Aires, dispuso que la mujer fuera trasladada a la oficial de violencia de género para tomarle la denuncia y ordenó que se le asigne un botón antipánico, además del relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona. Sobre el futbolista se indicó que vehículo posee una alerta para ser detenido.

Aravena, que estuvo en pareja con Salvio durante diez años y tienen dos hijos, es modelo y empresaria en el mundo de la moda: tiene su propia línea de trajes de baño que se venden en todo el mundo. Se habían separado a fines 2020. Sin embargo, decidieron darse una nueva oportunidad pero nuevamente tomaron caminos separados.

Cuando se conocieron los rumores de la posible llegada del Toto a Boca, la mujer reconoció que no le sería fácil volver a la Argentina porque "no hay seguridad ni tranquilidad, quizá tenés dos partidos malos y no podés salir a la calle", según había dicho en su momento en Jogo Bonito. Pero también dijo algo que fue clave para que el Toto decidieron afrontar el desafío de vestir la camiseta azul y amarilla: "Donde él quiera nosotros vamos a acompañarlo".