No fue una lesión: por qué Almendra salió a los 10 minutos del partido de Reserva de Boca

A poco más de un mes de la escandalosa pelea con Sebastián Battaglia, Agustín Almendra se acercó a hablar con Juan Román Riquelme luego del empate de Boca contra Arsenal hace algunas semanas y el vicepresidente le levantó el castigo y permitió que el juvenil se entrene con la Reserva. Tras disputar algunos amistosos, Hugo Ibarra y Mauricio Serna lo citaron para jugar un partido oficial y el mediocampista de 22 años respondió con creces: jugó todo el segundo tiempo contra Vélez y marcó el gol agónico de la victoria, lo que le valió para ganarse un puesto como titular en el encuentro ante Lanús.

Sin embargo, apenas transcurrían 10 minutos de partido cuando Almendra se vio obligado a pedir la asistencia médica. De esta manera, Boca perdió a uno de sus jugadores más importantes cuando ya iba 1 a 0 por debajo en el marcador. En un principio, se creía que lo del juvenil era una molestia física, algo bastante más recurrente de lo deseado para él, pero finalmente se confirmó que fue otro el motivo de su salida.

Al igual que sucedió con algunos futbolistas en el debut de Copa Libertadores ante Deportivo Cali, Almendra salió del campo de juego por un estado gripal. Además, se confirmó que el joven, de quien Battaglia aseguró que no volverá a ser tenido en cuenta en la Primera de Boca mientras él sea el DT, tuvo fiebre y gastroenteritis el martes por la noche.

De esta manera, no pareciera ser que lo de Almendra sea algo grave o que pueda mantenerlo fuera de las canchas por un tiempo prolongado. Mientras Battaglia ganó un poco de aire con el triunfo de Boca ante Always Ready, el joven apartado del equipo de la Primera no pudo terminar su segundo partido consecutivo en la Reserva.