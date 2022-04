La contundente reflexión de Simeone y una irónica frase contra Guardiola: "Cuando uno habla demasiado..."

Luego de la derrota en el partido de ida, Diego Simeone recibió un sinfín de críticas por el planteo que eligió para intentar controlar al Manchester City. Pero este miércoles, a diferencia de ese duelo, el Atlético Madrid fue quien tuvo contra las cuerdas al equipo de Pep Guardiola quien había expresado que era casi imposible poder atacar contra "dos líneas de cinco".

Es por eso que, luego de la eliminación realizó una contundente reflexión: "La primera prioridad es ganar y posteriormente es estar orgulloso de lo que hacemos. Siento orgullo del equipo que el Atlético Madrid. Tenemos nuestras formas, pero competimos sabiendo que los demás son mejores, tiene un plus. Está claro que no ganamos, y lo que es más importante en el fútbol es ganar".

"En el primero nos quedamos sin ocasiones de gol pero hoy encontramos una vía más rápida, en el segundo tiempo sobre todo, tener ocasiones para ganar el partido. No tuvimos contundencia y eso nos llevó a que ganen la eliminatoria", agregó.

Sin nombrarlo, se notó que las palabras de Guardiola no cayeron muy bien y lo dejó en claro con una simple frase: "Cuando uno habla demasiado se termina desnudando", y luego aclaró que sus aplausos no fueron irónicos: "En ningún momento aplaudí al banquillo rival, aplaudí a nuestra gente... Y me parecía justo aplaudir a algo que se veía y que se notaba fuertemente lo que estaba pasando, que los futbolistas le estaban dando a nuestra gente lo que quería, más allá de que no pudimos dar el pase".