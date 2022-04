Turf: buen domingo en la Catedral

Entre cuadreras y algunas largas, el turf de Mendoza ofreció su cuarta función de la temporada en la Catedral. El resultado, esta vez, fue positivo en varios aspectos. Pero fundamentalmente porque se registró una muy buena concurrencia de público. La columna vertebral de la programación fueron las carreras cortas y comprobado está que cuando son de nivel, el público responde. Seguramente haya algunos aspectos por mejorar en materia de cuadreras (sobre todo volver a evitar conformar carreras de sólo tres anotados) pero lo importante es que continúan siendo atractivas, que están viniendo a correr al Hipódromo caballos importantes y que se está generando buen juego.

En referencia a las carreras largas de la reunión habrá que aclarar que fueron pocas y con bajo número de anotados. De hecho en el Clásico “Las Heras” solo participaron tres potrancas.

LA SOCIEDAD ESTÁ INVICTA

La dos años La Sociedad se consagró hoy como ganadora de dos carreras luego igual salidas a la arena. La hija de Russian Blue se impuso en el clásico del día luego de vencer por cuatro cuerpos a Flor de Minón. Excelente demostración de la “chiquitita” de Rubén Stirpa, la cual sigue dando muestras de su calidad.

MI CHIQUITO EN LA CUADRERA GRANDE

Mi Chiquito, proveniente de Corralitos, se quedó con la “corta” mejor rentada de la jornada de hoy en el Hipódromo. El pensionista de Rodrigo Reinoso finalmente fue de la partida (durante la reunión se especuló con que podría no presentarse a correr) y terminó redondeando un excelente triunfo. Corrido al milímetro por Carlos Luna terminó doblegando por medio cuerpo a Mamanchero en un tiempo de 16” 2/5 para 290 metros (récord).

LUNA CHICHA EN LA OTRA PARA LIGEROS

La sancarlina Luna Chicha se quedó con la otra prueba para ligeros destacada de la reunión. La pupila de Eduardo Calabrigo venció con autoridad a Monchito (por dos cuerpos y medio).

EL CRACK DEL DÍA

En esta oportunidad la chapa de figura de la jornada quedará de Sergio Fernández quien obtuvo cinco victorias (tres como jockey y dos como entrenador). Como jinete se impuso con: Seattle Bar, La Marote Sun y La Sociedad. Mientras que como cuida celebró con Seattle Bar y Atorranta Island. Está cada vez más vigente el “Gringuito”.

En el medallero del día hay lugar para Jonathan Gómez y Lucas Escudero, quienes también redondearon muy buenos tripletes

LO QUE VIENE

La próxima jornada de carreras en el Hipódromo de Mendoza se disputa el domingo 8 de mayo.

A continuación los resultados de la jornada:

1ra carrera

Premio: “NAZCA” - (Extraoficial) – 800 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° SEATTLE BAR 58 S. Fernández

2° AIRE PURO 58 J. Gómez 5 cpos

3° SUBAN EL VOLUMEN 58 H. Betansos 6 1/2 cpos

U° BAMBI NATOR 58 E. Gaete 6 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 2,45. Dividendo de la Combinada: $ 7,25. Tiempo: 47” 3/5. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: El Gringo. Candidato de MDZ On line.

2da carrera

Premio: “BOMBAZO TOSS” - (Extraoficial) – 225 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COLOMBIANA 58 J. E. Alves S.

2° LECHUGÓN 58 R. Argüello 2 cpos

3° MONTSERRAT 59 J. Escobar 1 ½ cpos

4° SOÑADORA 61 A. Bonada 1 cpo

U° PANAMEÑA 60 L. Escudero 3 cpos

No corrieron: (6) MANUELITO. Dividendo del Ganador: $ 1,05. Dividendo de la Combinada: $ 7,90. Dividendo de la Imperfecta: $ 2,85. Tiempo: 13” 2/5. Cuidador: A. Gómez. Stud: A Mis Viejos. Enemiga de MDZ On line.

3 ra carrera

Premio: “BUCKS LOGRADO” – (Extraoficial) – 325 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° COMPÁS VIOLENTO 60 L. Escudero

2° EL BUSCAPLEITOS 58 R. Zapata 2 cpos

3° ONAGRO 58 R. Argüello cbza

4° FURIOSO LETHAL 62 A. Bonada 1 cpo

U° ADMIRABLY BOY 58 J. Solorza cbza

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,60. Dividendo de la Combinada: $ 5,95. Dividendo de la Imperfecta: $ 4,35. Tiempo: 18” 3/5. Cuidador: C. Romero. Stud: El Tata. Enemigo de MDZ On line.

4 ta carrera

Premio: “EUCLIDIANA (2018)” – (Categoría Interior) – 1500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ESCARAMUZA SCAT 57 J. Gómez

2° PRIVILEGED 54 F. Campos 4 cpos

3° BEAUTY IS 57 H. Betansos 5 ½ cpos

4° LARGANDO POR EL 56 W. Escudero 1 cpo

U° ADYRA 55 S. Quinteros ½ cpo

Corrieron Todas. Dividendo del Ganador: $ 1,70. Dividendo de la Combinada: $ 2,15. Dividendo de la Imperfecta: $ 1,55. Tiempo: 1’ 33” 2/5. Por: Knock Out y All in, de 3 años. Cuidador: R. Villalba. Stud: La Musa. Candidata de MDZ On line.

5 ta carrera

Premio: “FRANQUITO” – (Extraoficial) – 500 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° GREY JOY 58 J. E. Alves S.

2° ES UN CAPO 58 C. López cbza

3° MACARIO CAP (*) 58 W. Escudero ¾ cpo

U° ATHENEA CAP 58 E. Gaete 1 cpo

(*) Partió con desventajas.

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 3,55. Dividendo de la Combinada: $ 13,40. Tiempo: 29” 3/5. Cuidador: F. Castillo. Stud: La Familia. Enemigo de MDZ On line.

6ta carrera

Premio: “NOBLE FELIGRÉS” – (Extraoficial) – 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA MAROTE SUN 58 S. Fernández

2° SUCH IS LIFE 59 L. Escudero ½ cpo

3° ALEGI 58 J. E. Alves S. pczo

U° SEÑOR ENAMORADO 58 R. Argüello 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 4,85. Dividendo de la Combinada: $ 11,35. Tiempo: 21” Cuidador: S. Mattos. Stud: La Familia. Sport de MDZ On line.

7 ma carrera

Premio: “SUGGESTIVE HONOUR (2019)” - (Cat. Interior) - 1200 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ATORRANTA ISLAND 54 J. Gómez

2° BOHAMA 54 E. Gaete 12 cpos

3° DANCING OPTIMIST 56 W. Escudero ½ cpo

4° EL TXATO 55 S. Quinteros 2 cpos

5° FIRST MONTAÑEZ 53 F. Campos 5 cpos

U° FARAÓN JOY 57 C. López ½ cpo

No corrieron: (4) PORCHY. Dividendo del Ganador: $ 3,95. Dividendo de la Combinada: $ 91,55. Dividendo de la Imperfecta: $ 25,45. Dividendo de la Trifecta: $ 869,25. Tiempo: 1’ 14” 3/5. Por: Lucky Island y Dunita Int, de 3 años. Cuidador: S. O. Fernández. Stud: El Gringo.

8va carrera

Premio: “TOTA FLY” – (Extraoficial) - 350 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° STORM WILLOW 58 R. Becerra

2° LUNA CHUPICA 58 R. Argüello ¾ cpo

3° LOOKING DOWN 58 W. Escudero 2 cpos

U° FINA ESTAMPA 58 N. Aguirre 2 cpos

Corrieron todos. Dividendo del Ganador: $ 3,10. Dividendo de la Combinada: $ 8,40. Tiempo: 19” 3/5. Cuidador: R. Becerra. Stud: Axel. Sport de MDZ On line.

9na carrera

Clásico: “SR. JORGE CHACA” – (Extraoficial) - 400 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LUNA CHICHA 59 L. Escudero

2° MONCHITO 58 W. Hidalgo 2 ½ cpos

U° EL HUMORISTA 58 R. Zapata 1 ½ cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,05. Tiempo: 22” 1/5. Cuidador: E. Calabrigo. Stud: El Taller. Sport de MDZ On line.

10ma carrera

Premio: “BURUNLY (2015)” – (Cat. Interior) – 1300 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° DIAMOND JUMP 55 J. Gómez

2° STARRY STAR 53 E. Gaete 5 cpos

3° LOS PASOS 57 S. Quinteros pczo

4° CHOICE HERO 57 S. Fernández 2 cpos

U° BOLLANI 54 F. Campos ½ cpo

No corrieron: (2) DECUMATES. Dividendo del Ganador: $ 1,75. Dividendo de la Combinada: $ 4,85. Dividendo de la Imperfecta: $ 3,05. Tiempo: 1’ 20” 1/5. Por: Mount Nelson y Stormy Valencia, de 7 años. Cuidador: F. González. Stud: El Pelado. Candidato de MDZ On line.

11ma carrera

Premio: “GENERAL LAS HERAS” – (Cat. Interior) – 1000 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° LA SOCIEDAD 57 S. Fernández

2° FLOR DE MINÓN 56 W. Escudero 4 cpos

U° CHE CARIOCA 55 F. Campos 14 cpos

No corrieron: (3) LENA LIN, (5) YAGUFLOR LETHAL. Dividendo del Ganador: $ 1,30. Tiempo: 1’ 2” 1/5. Por: Russian Blue y Caprice D’Elle, de 2 años. Cuidador: R. Stirpa. Stud: La Traición. Candidata de MDZ On line.

12ma carrera

Premio: “RESABIADO SUR” – (Extraoficial) - 250 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° ILUMINADA TOSS 59 L. Escudero

2° MM ESPARTA VISION 59 J. E. Alves S. pczo

3° RESPLANDOR CLASS 58 N. Aguirre 4 cpos

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,55. Tiempo: 14” 2/5. Cuidador: S. Mattos. Stud: La Familia. Enemiga de MDZ On line.

13ra carrera

Clásico: “SR. JAVIER JUNCO” – (Extraoficial) - 290 metros

N° Caballo Kilos Jockey Distancia

1° MI CHIQUITO C. Luna

2° MAMANCHERO 58 R. Zapata ½ cpo

U° CHE PALETA 59 L. Escudero ¾ cpo

Corrieron Todos. Dividendo del Ganador: $ 1,95. Tiempo: 16” 2/5 (Récord). Cuidador: R. Reinoso. Stud: Virgen de Urkupiña. Enemigo de MDZ On line.