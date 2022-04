La recomendación de Carlos Bianchi al Mundo Boca sobre Battaglia: "Hay que..."

A Sebastián Battaglia no le alcanzó la victoria de Boca contra River para encontrar la paz como técnico xeneize. El máximo ganador de la historia del club de La Ribera está en en el ojo de la tormenta constantemente por diversas razones: el equipo no encuentra el juego ni los resultados luego del triunfo en el Monumental, la situación de Agustín Almendra es otra piedra en el zapato y la exigencia de ganar una Copa Libertadores después de tantos años tampoco le juega a favor a un entrenador que no pareciera tener mucho tiempo para revertir las cosas.

Boca no levanta cabeza y el tiempo empieza a apretar a Battaglia.

El martes, Boca recibirá a Always Ready en la Bombonera con un pensamiento claro: si no le gana al equipo boliviano, su situación en el grupo F de la Libertadores puede complicarse mucho antes de lo pensado. Además, un mal resultado haría que las cosas se compliquen aún más para Battaglia, que para muchos empezó a perder la banca de los dirigentes hace un tiempo.

Justamente, es tiempo lo que le falta a Battaglia según uno de los entrenadores que más conoce la Copa Libertadores. Al ser consultado por el presente del ídolo de Boca, Carlos Bianchi, el técnico más importante de la historia del Xeneize, aseguró que tienen que dejar que el León trabaje para revertir el mal juego de su equipo. El Virrey no sólo pidió paciencia, sino que redobló la apuesta: “Hay que dejarlo trabajar. La Copa es larga y hay que tener fe”, le respondió a Federico Pérez Rivero, periodista partidario de Mundo Boca.

Battaglia fue uno de los mimados de Bianchi en sus dos primeras etapas como DT de Boca.

Por otra parte, Bianchi negó que haya alguna posibilidad de que el técnico que vive dentro suyo se levante de la siesta como hizo en 2013 y vuelva a trabajar en un club: “Ya no, ahora son tiempos para disfrutar de la familia”, aseguró el Virrey.

Mientras que el descontento entre los hinchas crece y el funcionamiento no aparece, Battaglia fue bancado por Bianchi, palabra santa no sólo para Boca sino también para Riquelme en específico, que en varias oportunidades reconoció que tuvo charlas con el Virrey sobre el estado actual del club. ¿Escuchará Román a su “padre futbolístico”?