Qué dijo Battaglia del VAR y las dos polémicas de penales en Vélez - Boca

La falta de intervención del Video Assistant Referee (VAR) en el partido entre Vélez Sarsfield y Boca Juniors (0-0) generó polémicas en la noche de Liniers. Las dos jugadas en cuestión, un por lado, se dieron en la segunda etapa del compromiso celebrado en el estadio José Amalfitani. Primero un pisotón de Giannetti a Villa y luego una mano clara de Varela.

Ante esto, en la conferencia post partido, Sebastián Battaglia se pronunció sin tirar más leña al fuego: "Vi algo, pero no la vi detenidamente. Me parece que la de Villa es antes que la de la Varela, pero después miraremos detenidamente. Si el VAR tomó la decisión de no revisar y hay que darle la derecha. Vino para traer justicia y esperemos que así sea en los próximos partidos".

En la primera de ellas, el colombiano Sebastián Villa desbordaba por izquierda y lanzaba un centro hacia la cabeza de algún compañero, cuando sintió el contacto y la desestabilización de parte de Lautaro Giannetti. El zaguero velezano lo tocó en el tobillo y le cometió un penal, que el árbitro Patricio Loustau no advirtió. Y Mauro Vigliano, el encargado del VAR, tampoco lo llamó.

La segunda se dio en el área de enfrente cuando el ingresado Alan Varela tocó claramente el balón con la mano, cuando el arquero Agustín Rossi pretendía hacerse del balón. El juez principal no advirtió la infracción, mientras que los encargados de aplicar la tecnología desde la cabina del VAR hicieron "mutis por el foro" y tampoco solicitaron la revisión de la jugada.