Dibu Martínez reveló qué dijeron los jugadores de la Selección tras el sorteo: "Todos están..."

Los futbolistas de la Selección argentina siguieron el sorteo con mucha atención y, según reveló Emiliano Martínez, apenas finalizó intercambiaron mensajes para conocer el pensamiento de cada uno sobre los rivales que tendrán en la primera fase del Mundial de Qatar que comenzará el 21 de noviembre.

En una entrevista con diario Olé, el Dibu reveló: "Lo comentamos después del sorteo con los chicos. Todos están contentos con el grupo, es lindo pensar en lo que viene. Igual que en todos los torneos, vamos a ir partido a partido. Lo viví con ansiedad, es mi primer Mundial. Es un grupo jodido, lindo, pero tenemos un buen arranque con Arabia Saudita".

"No me acuerdo de haber visto a Arabia, así que capaz que miro alguno ahora para ver cómo se mueven. El otro día vi a Polonia y en cuanto a México, tal vez podamos jugar algún amistoso antes con ellos", analizó. Además, el arquero campeón de América comentó que en un momento no sabía si los rivales "eran buenos o malos".

"Es difícil elegir con quién jugar, una vez que arranca el Mundial algunos levantan en la fase de grupos. En un Mundial les tenés que ganar a todos, tenemos que ganar nuestro grupo. Tenemos los pies sobre la tierra y vamos a pelear, nada de humo. Que la gente se quede tranquila, los pibes tienen hambre y garra. Queremos más", avisó Martínez.