El motivo por el que un gimnasta ruso se subió al podio con la Z de los tanques rusos

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania mantiene en vilo al mundo y, como consecuencia, el deporte no es ajeno. Una de las tantas polémicas en torno a ello fue la particular imagen que mostró el gimnasta ruso Ivan Kuliak en la Copa del Mundo de gimnasia artística.

El atleta, de 20 años, se colgó la de medalla de bronce y, al subirse al podio, se lo pudo observar con un detalle peculiar en su vestimenta. En el medio de pecho dejó ver una Z, letra que se puede observar en el frente de los tanques de guerra rusos que invadieron el territorio ucraniano.

“Nos dijeron que cubriéramos nuestra bandera. Eso hice. Sólo quería mostrar de dónde soy, eso es todo y nada más. Nunca he tenido miedo de las consecuencias y no quiero hacer daño a nadie. Este signo ‘Z’ significa ‘por la victoria’ y ‘por la paz’. Los atletas ucranianos nos trataron mal, había que verlo para creerlo”, manifestó Kuliak.

“Ellos empezaron todo este movimiento político. Fue en respuesta a este comportamiento que me presenté con el parche en la camisa. Los ucranianos se envolvieron en su bandera y gritaron “Gloria a Ucrania” en el podio. Según el reglamento del concurso, esto no estaba permitido, pero nadie les dijo nada. También exigieron que se nos excluyera a los rusos, aunque no habíamos dicho ni hecho nada contra nadie”, se defendió el joven de 20 años.

La Federación Internacional de Gimnasia tomó cartas en el asunto y abrió un procedimiento disciplinario al atleta. Además, se conoció que deportista, funcionarios y jueces rusos y bielorrusos no podrán participar de las competencias, a partir del 7 de marzo y hasta nuevo aviso.