Un ídolo de Boca liquidó a Almendra: “Se había mandado un par de macanas antes”

Marzo comenzó con turbulencias para el mundo Boca. Luego de las desafortunadas palabras que Agustín Almendra le propinó a Sebastián Battaglia en el primer entrenamiento del mes, no hay un día que no se haya hablado del tema en los medios de comunicación. En esta ocasión un ídolo del Xeneize se metió en la discusión.

Foto: Infobae

“Vi bien lo que dijo Benedetto, es algo que ya no tenía más remedio. Si esto hubiese tenido remedio, no sale a hablar el Pipa. Cuando te dice que es algo que no se aguantaba más, yo creo que el pibe se mandó un par de macanitas, eh. No pasa por alcahuetería ni nada por el estilo. Ahí el que se equivocó sin ninguna duda fue Almendra”, manifestó Alberto Márcico en una entrevista con con TT Sports.

El ídolo del club bancó a uno de los referentes del plantel: “Lo que dijo Benedetto fue para bancar al técnico. ¿Sabés qué tipo respetuoso es Sebastián? Hasta a mí me puso mal que le hayan dicho esas cosas a él. A mí me enojó lo de Almendra, totalmente. Ya le dieron la posibilidad al pibe, no es la primera vez que hace esto. La mala educación no me gusta. Con Timoteo Griguol, Almendra no jugaba hace un año en Boca. En la primera que hizo, voló”.

Para finalizar, se refirió al plantel del Xeneize y lo comparó con el de su clásico rival: “Boca hoy es superior a todos los equipos del fútbol argentino, incluso River. A River se le fueron jugadores de mucha experiencia, como Ponzio, Pity Martínez y Pratto. Ahora vinieron chicos muy jóvenes. La intensidad no la pierde, pero no es lo mismo el Pity Martínez que Barco. Ahora Enzo Pérez está muy solo”.