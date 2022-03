Roger Federer estremece al tenis mundial con una contundente frase sobre su futuro

Roger Federer advirtió que no pretende "forzar la rodilla" y, por ende, no apurará su regreso al circuito profesional del ATP de tenis, del que no participa hace ocho meses. "Voy bien, mucho mejor. Durante dos meses me moví con muletas. Fue largo y tuve que empezar desde cero. Siento que no hay que forzar la rodilla", dijo el jugador suizo, exnúmero 1 del tenis mundial.

El oriundo de Basilea, de 40 años, cree estar cumpliendo "el camino correcto. Hace unas semanas hice unas pruebas muy positivas", manifestó a la cadena de televisión pública SRF. Federer, ganador de 20 certámenes de Grand Slam, estuvo presente durante el fin de semana en la ciudad de Lenzerheide, donde observó una de las etapas de la Copa del Mundo de esquí alpino.

"Ahora llego lentamente a una fase en la que puedo pensar en el regreso", afirmó el suizo, que especuló que "al final del verano (entre agosto) o principio del otoño (septiembre)" podría estar regresando a las canchas. Federer, hoy número 27 en el ranking, no interviene oficialmente en ninguna competencia desde la edición 2021 de Wimbledon cuando cayó en cuartos con Hubert Hurkacz.

Con esto, Roger Federer ratificó su declaración realizada en noviembre, donde había asegurado de que no estaría en condiciones de disputar el torneo de Wimbledon en junio, pero no aclaró cuáles serán sus planes para el US Open, que comienza el 29 de agosto.