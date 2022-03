Los pícaros "me gusta" de Almendra tras la goleada de Boca en la Copa Argentina

Desde que se peleó con Sebatián Battaglia y el DT de Boca lo eyectó a la Reserva, Agustín Almendra utilizó las redes sociales para dejar mensajes. A diferencia del técnico xeneize y de Darío Benedetto, quienes se pararon frente a los micrófonos y dijeron lo suyo, el joven mediocampista se refugió en Instagram y Twitter para expresar cómo se siente tras quedar marginado del plantel de Primera División.

La primera reacción del volante de 22 años fue darle un par de "me gusta" a tweets que se lamentaban porque ya no iban a ver más a la otrora famosa MVA (Medina, Varela y Almendra). "Fue lindo mientras duró", decía uno de los posteos con la foto de los tres jugadores a la que Almendra le puso like.

La segunda reacción de Almendra fue dejar de seguir en Instagram al Pipa Benedetto y a Cali Izquierdoz, referentes y líderes del vestuario de Boca junto con Marcos Rojo. Claro está, el ex Manchester United no cayó en la volteada: con él forjó una relación de gran amistad y hasta se fueron de vacaciones juntos en familia. Incluso el día después del desplante final a Battaglia, Almendra llegó al predio de Ezeiza en la camioneta de Rojo.

Su tercera decisión 2.0 fue la más fuerte: luego de que Benedetto saliera a destrozarlo, su ahora excompañero publicó una story y un tweet jugando con la palabra "lealtad", la misma que se tatuó Pipa en su cabeza. "En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal sólo cuando te conviene", decía la frase que mandó a sus Stories y a la red social del pajarito.

Pero a la mañana siguiente, cuando todavía faltaban varias horas para que se cumplieran las 24 de la historia publicada en Instagram, Almendra decidió borrar el posteo, e hizo lo propio en Twitter. ¿Arrepentido, tal vez?

La nueva reacción de Almendra en Twitter

Tras el debut de Boca en la Copa Argentina con goleada ante Central Córdoba de Rosario, Agustín Almendra volvió a las redes para hablar sin hablar. Lo hizo para darle pícaros "me gusta" a un par de tweets. El primero: "Frank Fabra será esta noche #ElCapitánDeBoca". ¿Mensaje oculto para Izquierdoz? El segundo: "El 38 recargado", por el nuevo gol de Luis Vázquez. ¿Mensaje para Benedetto?

Los likes de Almendra para la capitanía de Fabra y el gol de Vázquez. ¿Mensajes para Izquierdoz y Benedetto?

Luego siguió con los likes: hubo uno para la cuenta de los hermanos Romero (@RomeroTeam_), desde donde Óscar expresó su felicidad por el buen debut con la camiseta azul y oro. Otro "me gusta" fue para la información de que el Chelo Weigandt recibió el alta definitivo y ya está a disposición de Battaglia. Y el último like lo recibió un posteo sobre una story de Gastón Ávila, que junto a Marcos Rojo, Briasco y Rolón posaron con los streamers Joaco López y Markito Navaja.

Otro like de Almendra para una foto de Marcos Rojo con Ávila, Rolón y Briasco, junto a los streamers Joaco López y Markito Navaja.

¿Cuál será el próximo like de Agustín Almendra?