En vivo: Báez abre la serie de la Copa Davis entre Argentina y Republica Checa

El promisorio tenista Sebastián Báez debutará en Copa Davis hoy ante Jiri Lehecka en el partido que dará inicio a la serie de Copa Davis al mejor de cinco puntos entre la Argentina y la República Checa, por un lugar en las Finales de 2022.



Báez, ubicado en el puesto 62 del ranking mundial de la ATP, jugará desde las 12 ante Lehecka (94) en el partido que abrirá la serie en la cancha central Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club.



A continuación se enfrentarán el número uno argentino, Diego Schwartzman (14) ante la segunda raqueta de los europeos, Tomas Machac (131).



En principio la serie "copera" en "La Catedral" del tenis argentino se presenta favorable para el equipo "albiceleste", porque los tenistas checos no son especialistas en polvo de ladrillo y además no trajeron a Buenos Aires a su mejor raqueta, Jiri Vesely (74).



Luego de los dos primeros puntos de hoy, la serie continuará mañana desde las 11 con el punto de dobles en el que Argentina presentará a los especialistas Horacio Zeballos, quinto del mundo, y Máximo González (11) ante los checos Vit Kopriva (168) y Zdenek Kolar (141).



A continuación del dobles se jugarán dos últimos singles, en el que la Argentina confirmó al "Peque" Schwartzman ante Lehecka y luego Báez frente a Machac, aunque estos nombres podrán ser cambiados hasta una hora antes del partido, algo que es usual cuando la serie está definida.



Argentina tiene la mesa servida para lograr una victoria que le permita volver a codearse con los países de elite, ya que no juega las Finales de la Davis desde 2019.