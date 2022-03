La picante frase de Salvio sobre el caso Almendra-Benedetto: "Conmigo no va el…"

Las repercusiones sobre las fuertes declaraciones de Darío Benedetto contra Agustín Almendra, y la contundente respuesta del joven jugador de Boca en las redes sociales, no cesan pero también hay protagonistas que prefieren evitar polémicas y no emitir opinión alguna sobre lo ocurrido durante estos días. Y uno de ellos es Eduardo Salvio quien deslizó una picante frase al respecto.

Luego de la victoria ante Central Córdoba de Rosario por Copa Argentina, al Toto le preguntaron que pensaba y frenó al entrevistador en seco: "No voy a hablar de eso, perdón por la palabra, pero el puterío no va conmigo. Son cosas que ya pasaron, ya hablaron los que hablaron, así que para mí es tema cerrado y no voy a decir nada al respecto".

Sin embargo, como para no quedar pagando, el periodista le repreguntó si como referente del plantel apoyaba las declaraciones del Pipa y se mantuvo en su lugar: "No voy a decir más nada, no voy a entrar en esa. Ya se habló del tema". Simple, claro y sin más que agregar.

Javier García, el arquero titular frente al elenco rosarino sí habló sobre el tema y, en una posición de referente dentro del vestuario, manifestó: "Cada uno hizo lo que tenía que hacer y nosotros estamos muy felices de estar acá en Boca. Tenemos un grupo excelente y los chicos que llegaron se amoldaron bien y vamos a estar muy bien".