La Copa de la Liga Profesional se cargó al segundo técnico en solo 4 fechas

La Copa de la Liga Profesional comenzará este jueves con su quinta fecha. Central Córdoba y Rosario Central se medirán en Santiago del Estero, en un encuentro correspondiente a la Zona B, desde las 21.30. El mismo podrá observarse por la señal de Fox Sports Premium.

Rodolfo De Paoli, ahora ex director técnico de Barracas Central, fue el primero en quedarse sin trabajo en el actual certamen. El relator no logró cosechar ningún punto en las primeras tres presentaciones del Guapo en la máxima categoría de nuestro fútbol. Alfredo Berti, ex Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia, fue elegido como su sucesor.

?? #PatronatoInforma | Esta tarde se oficializó la desvinculación de Iván Delfino como director técnico del equipo de Primera División.



La salida se da de común acuerdo entre la Comisión Directiva y el entrenador, con quien solo restan cerrar detalles contractuales. pic.twitter.com/OabbLPUlz3 — Club A. Patronato (@ClubPatronatoOf) March 2, 2022

Iván Delfino es el segundo que deja su cargo luego de una mala racha. Patronato de Paraná sumó apenas un punto en sus primeras cuatro presentaciones y, como si fuera poco, es uno de los equipos que se encuentra en la zona de descenso directo, justamente, junto a Barracas Central.

El Patrón suma 61 puntos en 66 partidos disputados en primera, producto de la sumatoria de las 23 unidades que consiguió en el 2020 y las 37 del 2021. Con un promedio de 0.924 ocupa el penúltimo puesto de la tabla general, solamente por encima de Barracas, que tiene cero de promedio.

Debemos remontarnos hasta el 21 de noviembre del año pasado para encontrar la última victoria del elenco entrerriano. Fue en condición de local, ante Lanús, por 3-2. En aquel encuentro el Grante había comenzado en ventaja por 2-0, pero el dueño de casa supo revertir las acciones.