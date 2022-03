El increíble pedido del nuevo DT del Leeds cuando lo llamaron para reemplazar a Bielsa

Luego de la dura derrota frente al Tottenham por 4 a 0, el Leeds United decidió despedir a Marcelo Bielsa, el entrenador que devolvió a los Whites a la Premier League luego de 16 años de naufragio por la segunda y tercera división en el fútbol inglés. Con la salida del Loco llegaron cientos de posteos emotivos y cartas de despedida por parte de sus dirigidos, los hinchas y periodistas de la ciudad que vivieron una verdadera revolución con el argentino. Sin embargo, la dirigencia tuvo que pasar de página y nombró al estadounidense Jesse Marsch como nuevo entrenador, quien tuvo un peculiar pedido antes de asumir que sorprendió a propios y extraños.

Marsch llega al Leeds a falta de 12 fechas para el final de la Premier League y con el descenso merodeando Elland Road, ya que se encuentra a dos puntos de la zona roja con un par de partidos más con respecto a sus rivales directos. En su primera conferencia de prensa como entrenador del equipo, el ex RB Leipzig reveló que intentó convencer a la dirigencia del Leeds para que el técnico argentino pudiera finalizar la temporada y recién ahí asumir. "Así lo sentí. No estaba preparado hace dos semanas para ser el nuevo entrenador. Quería que Marcelo [Bielsa] terminara con una nota alta ante el hincha. No de esta manera, sino llevando al equipo arriba”, explicó.

Bielsa no pudo revertir el presente del Leeds y se marchó después de tres años.

Un gran rendimiento en el RB Salzburgo le valió a Marsch para iniciar esta temporada en el banco del RB Leipzig, el club más importante del conglomerado futbolístico de Red Bull, pero no pudo refrendar lo logrado en Austria y fue despedido tras 21 partidos entre Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. Sobre su llegada al fútbol inglés, el entrenador estadounidense dijo que su idea era “trasladar mi visión a Victor Orta (el director general del Leeds) pero cuando lo llamé pude ver que el equipo estaba sufriendo. Quiero encontrar caminos para quedarnos en la Premier League”.

Marsch fue muy exitoso en el RB Salzburgo de Austria.

Marsch no la tendrá nada fácil: al mal momento de forma y estado anímico de sus dirigidos se le suma el enorme hueco que dejó Bielsa no sólo en el United, si no que en toda la ciudad de Leeds, algo que se puede ver en los videos de los hinchas o, por ejemplo, en la carta que escribió James Riach, periodista de The Guardian, sobre cómo el Loco cambió la manera de ver y vivir el fútbol en el sureste de Inglaterra.