El incómodo momento entre Almendra y Battaglia en el partido de Reserva de Boca

Luego de una victoria con momentos de preocupación por Copa Argentina, Boca regresó a Buenos Aires con cierta tranquilidad pero sigue inmerso en el escándalo provocado por Agustín Almendra. A pesar de la fuerte pelea del juvenil con Sebastián Battaglia, una llamativa situación se dio en el partido entre la reserva Xeneize contra Huracán.

En las tribunas del predio de Boca en Ezeiza, el club de La Ribera se enfrentan a Huracán por la quinta fecha del Torneo de Reserva pero, a pesar de la popularidad que ganó el equipo juvenil durante el año pasado, la atención no pasa por el juego sino que por las tribunas: luego de ser apartado del equipo de primera y no concentrar para el plantel de Hugo Ibarra, Almendra se hizo presente en las gradas de una de las canchas del complejo pero no fue el único, ya que el propio Battaglia estuvo sentado a pocos metros del jugador que lo insultó y lo quiso golpear pocos días atrás.

A su vez, varios integrantes del Consejo de Fútbol como Raúl Cascini también estuvieron en la tribuna y observaron el partido de Reserva muy cerca de Almendra, que no volverá a jugar con la camiseta de Boca mientras Battaglia sea el entrenador, aunque probablemente se vaya si llega alguna oferta de los mercados de pases que están abiertos como el Brasileirao y la MLS.

Con una presencia casi anecdótica ante la cercanía entre Almendra y Battaglia, también estuvo Javier Mascherano, flamante entrenador de la Selección argentina sub-20. Aunque en Boca el horno no está para bollos, Almendra continúa entre las filas del Xeneize y fue a ver a sus compañeros de Reserva, aunque en las imágenes subidas por distintos periodistas no retrataron un saludo entre el juvenil y Battaglia.