El crudo relato de un ex Independiente al recordar su paso por la B Nacional: "Estuve un año..."

Francisco Pizzini, actual jugador de Defensa y Justicia, atraviesa un gran presente en el equipo dirigido por Sebastián Beccacece. El Halcón de Varela viene de ser subcampeón en el 2021 y en el actual certamen cosecha siete unidades, dentro de los puestos de clasificación a los play off.

El jugador, que debutó como profesional en Independiente de Avellaneda (en 2011), recordó el histórico paso del Rojo por la B Nacional. "Cuando estuve en la B con Independiente estuve un año encerrado en casa porque no quería salir a que me digan algo". manifestó.

En cuanto al malestar, y los insultos, del hincha en uno de los peores momentos de la historia de la institución, expresó: "Después se transmite a la cancha y el jugador no rinde de la misma manera que en los entrenamientos o en algún otro club que brilló". Y añadió: "Acá en Argentina hacemos normales cosas que no lo son. Es una locura no poder salir a pasear a tu hija o con tu mujer. Normalizamos cosas que están mal vistas",

Para finalizar, y a modo de ejemplo, se refirió al momento en el que Argentina se coronó campeón de la Copa América: "Creo que el fútbol cambió mucho y me quedo con la imagen de Lionel Messi y Neymar abrazados en la Copa América. El fútbol pasa. unos ganan y otros pierden. La rivalidad queda en ese momento y lugar y no puede pasar de ese ámbito".