Chiqui Tapia reveló la desopilante reacción de los dirigentes cuando eligió a Scaloni: "Me preguntaron si..."

Mientras la FIFA intenta manejar los coletazos futbolísticos que tiene la invasión de Rusia en Ucrania, la Selección argentina piensa en el gran objetivo del año, el Mundial de Qatar 2022. A falta de una doble fecha de Eliminatorias, en la que Messi y compañía enfrentarán a Venezuela y Ecuador, Claudio “Chiqui” Tapia se refirió a Lionel Scaloni y cuando le preguntaron si su designación como entrenador del combinado nacional fue la decisión más difícil de su carrera dirigencial, respondió: “Para mí fue la más fácil, porque estaba convencido. Lo venía viendo trabajar y entendía que ejercía un liderazgo y tenía las condiciones para dirigir a la Selección. Soy consciente de que cuando lo dije, mis propios pares me miraban y pensaban que estaba loco. Algunos después de las reuniones me preguntaban '¿vos lo estás diciendo en serio?' Y sí, lo decía en serio".

Al respecto, Chiqui Tapia agregó: "Sé que había otros técnicos candidatos que uno había analizado, pero no eran los candidatos de uno. Gracias a Dios no me equivoqué, los miembros de la Comité Ejecutivo tampoco en acompañarme y darme la derecha, y desde el momento en que tenemos a la Scaloneta funcionando hay mucha expectativa para este Mundial".

No hace falta recordar la polémica que se generó alrededor de la llegada definitiva de Scaloni al banco de la Selección argentina, incluso durante la Copa América en la que Argentina cortó con la sequía de 28 años sin títulos. A pesar de las críticas al DT por su nula experiencia al frente de un equipo, Tapia contó que siempre estuvo tranquilo con su decisión: “Fue armando un cuerpo técnico muy representativo y partido a partido veníamos viendo el crecimiento. Tiene mucha capacidad. Cuando decimos que tenemos una selección para 8 o 10 años más no nos equivocamos y ese trabajo lo hizo él”, dijo el presidente de la AFA en charla con TyC Sports.

Un aspecto que siempre resalta sobre el actual plantel de la Selección argentina es la estrecha relación que existe entre los jugadores y Tapia reconoce la importancia de Scaloni en el armado del grupo: “El entrenador ha formado un grupo muy representativo que tiene un sentido de pertenencia muy grande, disfrutan de estar acá. Han logrado ser amigos y en la vida uno siempre da más por los amigos y eso se ve en cómo se defienden dentro de la cancha”, aseguró Tapia.

El ciclo Scaloni empezó después del Mundial de Rusia 2018.

A su vez, la decisión de elegir a Scaloni como entrenador de Argentina estuvo respaldada por una eminencia del fútbol argentino como César Menotti, el Director de Selecciones: “Cuando charlamos con Menotti, él me dijo que tenía que hacerle un contrato a Scaloni y darle la tranquilidad de que sería el entrenador de la Selección argentina”, contó el Chiqui.

Con el diario del lunes, Tapia puede mirar con la frente en alto a todos los escépticos que miraron de reojo a Scaloni antes de la consagración en el Maracaná. El Chiqui, que dijo estar muy tranquilo de cara a Qatar, puso la Selección argentina en las manos de un técnico novato y este le devolvió un equipo que cortó con un gran maleficio. Y ahora va por más.