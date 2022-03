Ya se definieron los 8 cabezas de serie para el sorteo del Mundial: cómo están los copones hoy

El sorteo del viernes de la fase de grupos de la Copa del Mundo tendrá a 29 selecciones clasificadas y habrá tres bolillos designadas para los tres repechajes que recién se desarrollarán el próximo 13 y 14 de junio. Habrá cuatro bombos con 8 selecciones en cada uno y se irán armando los grupos con un representante de cada copón.

ASÍ ESTÁN LOS BOMBOS ACTUALMENTE

• BOMBO 1: Qatar - Bélgica - Brasil - Francia - Argentina - Inglaterra - España - Portugal

• BOMBO 2: Dinamarca - Países Bajos - Alemania - Suiza - Croacia - Uruguay

• BOMBO 3: Senegal - Irán - Serbia - Japón - Polonia - Corea del Sur - Canadá - Marruecos

• BOMBO 4: Ghana - Arabia Saudita - Ecuador - Camerún - Túnez - Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales) - Repechaje Concacaf vs. Oceanía - Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú/Colombia/Chile vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos)