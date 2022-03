¿Cuántos minutos tardó Julián Álvarez en hacer su primer gol en la Selección Argentina?

Julián Álvarez convirtió su primer gol en al Selección Argentina. Fue frente a Ecuador, por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

El delantero de River tardó 142 minutos en hacerse amigo con la red en el combinado nacional, en su primer partido como titular.

¡GOL DE ARGENTINA! ¡JULIÁN ÁLVAREZ abrió el marcador ante Ecuador!



uD83CuDFB6 El que no salta no va a Qatar ?uD83CuDDF6uD83CuDDE6 uD83CuDFB6 ¡Vamos Argentina! ¡Empieza el sueño! uD83CuDDE6uD83CuDDF7 ? La SCHHCALONETA va a Qatar, y Schneider los acompaña. #SaleUnaFresca #SaleUnaSchneider #CervezaSchneider pic.twitter.com/EsV2OyUJuD — TyC Sports (@TyCSports) March 30, 2022

Acá, todos los minutos que jugó Álvarez en el seleccionado argentino

28’ vs Chile 1-1 (L) Eliminatorias

34’ vs Bolivia 4-1 Copa América

14’ vs Paraguay 0-0 (V) Eliminatorias

15’ vs Uruguay 3-0 (L) Eliminatorias

15’ vs Brasil 0-0 (L) Eliminatorias

12’ vs Chile 2-1 (V) Eliminatorias

24’ vs Ecuador (V) GOL