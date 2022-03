Quién es el periodista que "patentó" el apodo de La Scaloneta

Hoy se cumplen 1000 días de la última vez que la Selección argentina perdió un partido oficial. Fue por la semifinal de la Copa América 2019, ante Brasil y por 2 a 0 en el Mineirao.

De ahí en más, el conjunto de Lionel Scaloni no volvería a perder. Ante Venezuela el pasado viernes acumuló su 30º partido consecutivo sin perder y quedó a solo uno de igualar la mejor marca histórica que consiguió la Albiceleste de Alfio Basile entre 1991 y 1993.



El vigente campeón de América tendrá la posibilidad de empardar ese registro mañana desde las 20.30 cuando visite a Ecuador en Guayaquil por la 18va. y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

En estos casi tres años, el apodo de La Scaloneta tomó cada vez más fuerza. Pero cuándo arrancó y quién fue el inventor del apodo.

La Scaloneta fue tendencia en Twitter, tras la goleada a Ecuador en cuartos de final de la Copa América 2021. Aquella noche, llovieron los memes de “todos subidos a la Scaloneta” con imágenes del DT manejando un colectivo.

Y uno de los que siempre bancaron el ciclo fue el periodista Gringo Cingolani que, de hecho, se proclama como el creador del término: "Recuerdo que un día, en un programa muy caliente de Presión Alta (ciclo que se emitía en TyC Sports), discutíamos sobre la Selección después de un comienzo en el que todos fuimos muy escépticos con Scaloni. Dudábamos de la llegada de un DT sin experiencia. Y rápidamente empecé a ver señales positivas: hubo un recambio que me gustó y veía que los jugadores tenían calma, paz, y que el técnico les llegaba. Es decir, se percibía un aire saludable y a Messi se lo notaba muy positivo, algo que no pasaba con otros entrenadores... Y desde entonces que empecé a bancar a este proyecto y se me ocurrió decirle la Scaloneta", le contó a Olé.