¿Acepta? La selección eliminada del Mundial que le ofrecerá a Bielsa el puesto de entrenador: “Estamos próximos a hablar”

Marcelo Bielsa se desvinculó del Leeds hace varias semanas y después de un histórico ascenso y varias temporadas en la Premier League.

Tras una mala racha de resultados, con la permanencia en Premier League peligrando, los británicos decidieron prescindir del Loco, que se quedó sin equipo y sigue buscando equipo.

Algo que podría terminar dentro de poco, pues Fernando Costa, presidente de la federación de Bolivia, sueña con fichar a Bielsa: "Estamos en contacto, no voy a negar que estamos teniendo alguna línea de contacto. Todavía no hemos hablado con él, pero estamos próximos a hablar. Estamos hablando con muchos técnicos nacionales, escuchando sus propuestas, ideas y criterios. Y cuando tengamos ya un abanico importante de propuestas, haremos un análisis también del presupuesto. Queremos darle todo el apoyo, sabemos que Bolivia tiene mucho talento y no está lejos que participemos de un Mundial”.

El combinado del altiplano perdió por 3-0 en su última presentación en las Eliminatorias Qatar 2022 ante Colombia y su rendimiento los llevó a ocupar el anteúltimo lugar en la tabla de posiciones y genera incertidumbre sobre el nuevo cuerpo técnico que tomará las riendas del seleccionado que dejó vacante César Farías.