La contundente sentencia de los jugadores peruanos contra Conmebol: "Es un robo"

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022 van llegando a su fin y, como era de esperarse en la jornada de este jueves, todos los partidos tuvieron sus condimentos especiales. Sin lugar a dudas la polémica de esta décimo séptima fecha estuvo en el duelo en el que Uruguay venció por la mínima a Perú y, de esta manera, aseguró su lugar en la máxima cita mundialista. En la última jugada del encuentro el VAR fue protagonista y, lejos de estar conforme, la delegación peruana manifestó todo su enojo por la sentencia arbitral.

"Le dije que lo revise. Me dijo que sí lo revisó. Pero toda la gente dice que es gol. Ahora me acaban de enseñar la imagen. Es gol, completamente. Nos han robado. Es un robo", manifestó el defensor Alexander Callens, en diálogo con Movistar Deportes una vez consumada la derrota.

"Es lo único que me dijo. 'Ya la revisamos'. ¡Pero anda al VAR! Lo tienes que llamar. Un partido de esta magnitud... No puede pasar esto", agregó el jugador con claras muestras de disconformidad con respecto a la decisión que tomó el juez principal Anderson Daronco.

Christian Cueva, referente del equipo que comanda el argentino Ricardo Gareca, también se refirió a la polémica jugada que tuvo lugar en los minutos de adición: "Hablar es un poco difícil. Realmente nosotros los jugadores no tenemos un respaldo siempre que, si hablas con el árbitro, va a estar todo bien. Siempre tratan de intimidar con una amarilla o una roja. Es difícil a veces. Por más que hablemos con todo el respeto del mundo, no nos escuchan. No lo sé por qué. Nos incomodó la situación, pero ya está", sentenció.