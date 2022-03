El pedido de Battaglia a Villa que fue clave para el error de González Pirez en el gol de Boca

Agustín Rossi y la camiseta amarilla se llevaron las luces de la victoria de Boca en el Monumental, pero los hinchas xeneizes no estarían tan alegres de no ser por la desconfianza que tuvo Sebastián Villa con Leandro González Pirez y Franco Armani. Ese optimismo para no dar por terminada la jugada le permitió al colombiano robar una pelota que quedó a medio camino, gambetear al arquero del Millonario y empujar la pelota hacia la victoria en el superclásico.

Villa pudo alimentar ese instinto de no dar ni una pelota por perdida gracias a su velocidad y habilidad, pero hubo un factor determinante en el gol de Boca. Más allá del error de la defensa de River, Sebastián Battaglia tuvo un rol fundamental para que el colombiano busque una pelota que parecía ser dominada por González Pirez y Armani: “El profesor [Battaglia] nos pide que no perdamos la fe en cada pelota y que explote mi velocidad, que siempre esté en el mano a mano. Luis me dio un pase largo por mi velocidad, el central se descuidó y gracias a Dios pude hacer el gol. Yo pensé que iba a ganar la pelota, que iba a ser mía”, le contó el delantero xeneize a Olé.

A pesar de que las críticas y las dudas sobre su continuidad, Battaglia salió muy bien parado del Monumental, fortalecido por una victoria de Boca que tuvo como principales estandartes a las atajadas de Rossi y la viveza de Villa pero, para el colombiano, no fueron los únicos actores importantes del superclásico: “Somos un equipo, porque no sólo Rossi y yo jugamos contra River. Creo que todo el plantel, toda la buena energía que se vivió, todas las personas del club, la alegría que nos mandaron todos los hinchas, creo que eso es de todos y contento por el triunfo”, agregó el autor del gol.

En el último tiempo, Villa se acostumbró a convertirle goles a River: tiene tres tantos en los últimos cinco superclásicos, además de que metió los dos penales que le tocó patear en las tandas decisivas por la Copa de la Liga Profesional y la Copa Argentina en 2021. Luego de la victoria en el Monumental, el colombiano está ilusionado con que Boca pueda pelear todos los campeonatos y aseguró que, aunque su sueño es jugar en Europa, está contento en el Xeneize, al igual que los hinchas por su buena racha ante el rival de toda la vida.