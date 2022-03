Una estrella número 1 del tenis anunció su retiro y hay estupor: “Es momento de colgar la raqueta”

El mundo del tenis lamenta la decisión de una de sus máximas figuras de los últimos años. A sus 25 años Ashleigh Barty, actual número 1 del ranking mundial de la WTA. La australiana eligió su cuenta oficial de Instagram para, junto a un video con más de seis minutos de duración, anunciar la difícil decisión.

“Hoy es un día difícil y lleno de emoción para mí al anunciar mi retiro del tenis. No estaba muy segura de cómo iba a hacer esto... Es difícil de decir... Estoy contenta y estoy lista”, comenzó. Y añadió: “Estoy tan feliz y tan lista y sé en este momento en mi corazón que, como persona, esto es lo correcto. Pero sé que el momento es este para dar un paso al costado y perseguir otros sueños y colgar la raqueta”.

La ahora extenista profesional se coronó campeona de Roland Garros 2019, Wimbledon 2021 y el Abierto de Australia 2022. De esta manera se transformó en primera tenista local en ganar el título (Australian Open) después de 44 años, cuando Chris O'Neil lo consiguió en 1978.

Con respecto a los motivos que, a su corta edad, la llevaron a tomar y comunicar su decisión, no dudó. “Ya no tengo el impulso físico, las ganas emocionales ni todo lo que se necesita para desafiarte a ti mismo en lo más alto del nivel. Estoy agotada”, concluyó Barty.

En su cuenta de Twitter, la Asociación de Tenis Femenino no perdió la oportunidad de despedirse con una sentida publicación: “Por cada niña que te ha admirado. Para cada uno de nosotros que has inspirado. Por tu amor al juego. Gracias, @ashbarty por la increíble huella que has dejado en la cancha, fuera de la cancha y en nuestros corazones”.