La desopilante reacción de Juan Ramírez al tremendo elogio de Riquelme en Boca

Su arribo al club de la Ribera estuvo marcado por la polémica entre Boca Juniors y San Lorenzo de Almagro. Luego de que ambos clubes acordaran suma de U$S 3.500.000 por su pase, Juan Ramírez cumplió uno de los caprichos de Juan Román Riquelme que, sin lugar a dudas, lo quería para reforzar el equipo a fines del mes de julio de 2021. Recordando este pedido el actual vicepresidente del Xeneize aprovechó su diálogo con TyC Sports para elogiar al mediocampista: "Ramírez para mi siempre juega bien. Es de los mejores jugadores del fútbol argentino".

Tras recibir tamaño elogio por parte de uno de los máximos ídolos de la institución, el mediocampista surgido de las divisiones inferiores de Argentinos Juniors se refirió al tema. "Me pone orgulloso que alguien como Román hable así de tu juego. Es un plus para poder seguir haciendo las cosas bien", manifestó.

"No lo vi en el momento, pero me empezaron a llegar mensajes y ahí sí lo escuché. Todos saben lo que es Román, lo que significa para el fútbol en general y que hable de mí así... quiere decir que estoy haciendo las cosas bien. Pero no hay que subirse arriba, porque son palabras y uno debe demostrar eso en la cancha. Lo conozco, compartí plantel con él y es muy importante que haya dicho eso. Repito: tengo que estar con los pies sobre la tierra", recordó.

Sobre las palabras de su excompañero en el Bicho de la Paternal, contó: "Siempre le doy las gracias de que me haya dado la chance de llegar a este club. Y ahora, haré lo mismo con lo que dijo de mí". Entre risas, bromeó: "Le podría pedir un aumento también ahora, ¿no? La verdad, estoy bien acá, estoy disfrutando de este club, que es increíble"

Además, con respecto a su estadía en el club, donde debutó el primero de agosto del año pasado ante Talleres de Córdoba, expresó: "Es cierto, arranqué muy bien, me sentí muy cómodo en el inicio, pero lo que me mató fueron las lesiones. La de la rodilla, en Copa Argentina, me tuvo un mes y medio afuera. Luego volví con Godoy Cruz, me desgarré el gemelo, así que ahí no la pasé bien. Y eso a mí me jugó en contra, pero pude hacer una buena pretemporada, que me hacía falta, y ahora se nota que me voy sintiendo cómodo otra vez".