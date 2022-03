Una figura del fútbol italiano destrozó a Dybala: “No es un campeón, no puede ser líder en la Juventus”

Paulo Dybala no vive sus momentos más felices en Italia y en las últimas horas recibió duras críticas del histórico exfutbolista italiano Antonio Cassano. Este criticó ferozmente al argentino, quien no renovará su vínculo con Juventus y quedará libre en junio.

Durante una transmisión en Twitch en la que participaban Daniele Adami y Christian Vieri, el ex merengue se despachó sin filtro contra la Joya: "No es un campeón y no puede ser líder", pero su indignación no quedó ahí y agrego: "Yo creo que los Bianconeri como club le han dado mucho más a él que lo que el argentino le ha dado al equipo y si no le renuevan el contrato es algo bueno. Nunca ha sido decisivo en los partidos importantes", opinó.

Por último, Cassano se tomó su tiempo para opinar sobre el supuesto interés del Inter por el jugador argentino y se expresó: "Deberían mantener a Alexis Sánchez en el equipo en lugar de fichar a Dybala, si la Juve le hubiera ofrecido diez millones, habría tenido que cerrar en ocho. Entonces no sé si irá al Inter, yo mantendría a Sánchez. Dybala es bueno en la liga italiana, pero no es de clase mundial. Jugadores como Lautaro (Martínez) que acaba de renovar o (Marcelo) Brozovic, quien está en negociaciones... ¿Qué dirían de Dybala, que llegaría con 29 años y con Inter poniendo sobre la mesa ocho millones de euros de forma inmediata?".

No es la primera vez que Cassano le sale con los tapones de punta a Paulo Dybala. En enero, durante otra transmisión de Twitch, Il Bambino criticó ferozmente a la Joya y aseguró tener la sensación de que "cuando le meten presión, se mea encima".