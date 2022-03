Picante cruce de Riquelme con un periodista de River por una fuerte frase sobre Boca

El mundo Boca está feliz y no es para menos, luego de obtener el triunfo en un superclásico y, más aún, jugando en condición de visitante. Tras la festejada victoria ante River en el estadio Monumental, Juan Román Riquelme enfrentó los micrófonos de TyC Sports y habló de todo. Mauro Palacios, periodista partidario del Millonario, le hizo una picante pregunta al vicepresidente del Xeneize que, sin pelos en la lengua, se animó a responder.

"Román, yo voy a elegir ponerle nombre, porque vos lo llamás 'ellos' o 'nuestros rivales'. Hablamos de River", comenzó el periodista, filoso. Y continuó: "En esta cuestión de los últimos clásicos, ¿qué sentís que le falta a Boca para terminar de redondear y no sentirse inferior a River cada vez que lo tiene que enfrentar?".

Mientras escuchaba la pregunta y se cebaba un mate, Riquelme se tomó su tiempo y respondió: "Nosotros no nos sentimos inferior a nadie. Te voy a contar, yo miro los partidos con volumen bajo y pongo música. Así que yo elijo quién juega mal y quién es el mejor, no necesito que me lo digan en la tele. Eso es lo que yo hago. Me acostumbré a hacer eso".

"Recién creo que fui claro. Cada vez que nos tocó jugar en nuestra casa, los tres partidos fuimos mejores, fuimos superiores. Ligaron mucho, hemos errado muchos goles, Armani contra nosotros siempre ataja bien. Hasta hicimos figura al chico Díaz, ¿creo que vos te acordás?", añadió Román.

Además, Riquelme explicó: "Fuimos mejores los tres partidos, ellos ligaron mucho. Nosotros tenemos en claro que cada vez que nos toca ir a la cancha de nuestro rival vamos a enfrentar a un buen equipo, que son fuertes. El clásico se vive de esa manera tanto en nuestra casa como de visitante. Creemos que mayormente el local es el favorito. De las tres veces que jugamos en casa fuimos muy superiores. Ayer ellos fueron más protagonistas que nosotros.

Para cerrar, Juan Román Riquelme fue contundente: "No estoy de acuerdo con que digas que nosotros nos sentimos inferiores, porque tenemos la suerte de que en los dos años que llevamos acá, Boca está compitiendo muy bien".