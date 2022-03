Domingo de carreras en la catedral

El Hipódromo de Mendoza abrirá sus puertas hoy por tercera vez en lo que va de la temporada 2022. La jornada ofrece una programación de diez competencias y la entrada es totalmente gratuita. La primera del día se larga a las 11 y la última a las 17 (previendo que los aficionados pueden llegar a sus hogares a ver el Superclásico entre River y Boca).

La programación no está entre las más destacadas de los últimos meses. Generalmente la reunión post Clásico “Vendimia” no muestra gran nivel y la de hoy no será la excepción. Lo más destacado del menú serán dos carreras largas. Una es el Especial “Otoño” (Copa David Crocco) donde se enfrentarán Rapadito y Carry City, entre otros. Nuestro favoritismo está con el primero de los mencionados. El pupilo de Florindo Catapano atraviesa un gran momento y por ende confiamos en sus condiciones.

La segunda prueba importante del día será la séptima del programa. Aquí se enfrentarán varias de las mejores yeguas del medio en una prueba de 1400 metros. Lilah Lin, Wedding Dubai y Emma County asoman como grandes protagonistas.

Entre las cuadreras de la jornada no hay mucho para destacar. La mayoría de los animales participantes no son de renombre (hay cinco cortas en total) e incluso llama la atención que haya tres competencias de sólo tres caballos (algo poco usual y que más de una vez ha provocado suspensiones de las pruebas por la “baja” de algunos de los inscriptos).

A continuación el detalle del programa:

1ra carrera – 225 metros – 11 horas

(Concertada)

1-Luz de Abril

2-Alma Mia

3-Ser Sensual

4-Lechugón

GANADOR: (4) LECHUGÓN

ENEMIGO: (3) SER SENSUAL

SPORT: (1) LUZ DE ABRIL

2da carrera – 300 metros – 11.40 horas

(Concertada)

1-Bogeyboy (ex Amigazo)

2-Lamarote Sun (ex Rutita)

3-No Quiero Nada

GANADOR: (1) BOGEYBOY

ENEMIGO: (2) LAMAROTE SUN

SPORT: (3) NO QUIERO NADA

3ra carrera – 300 metros – 12.20 horas

(Concertada)

1-Bambi Nator

2-Admirable Boy

3-Ultra Civilian

4-Está Cantado (ex Jarillero)

GANADOR: (2) ADMIRABLE BOY

ENEMIGO: (1) BAMBI NATOR

SPORT: (4) ESTÁ CANDATO

4ta carrera – 250 metros – 13 horas

(Concertada)

1 -Resplandor Class (ex Emperador)

2 -luminada Toss

3 -Don Alejo

GANADOR: (2) ILUMINADA TOSS

ENEMIGO: (3) DON ALEJO

SPORT: (1) RESPLANDOR CLASS

5ta carrera – 1600 metros – 13.40 horas

(Ganadores de una y dos)

1-Forasteiro

2-Cazcabel

3-Decumates

4-Wild Mister

5-Bauty Man

GANADOR: (1) FORASTEIRO

ENEMIGO: (4) WILD MISTER

SPORT: (3) DECUMATES

6ta carrera – 1200 metros – 14.20 horas

(Perdedores)

1-Sense Fitz

2-Mister Lethal

3-Barón Sureño

4-Vecino Bueno

5-Eterno Hero

6-Mem's Rock

7-First Montañez

8-Faraón Joy

GANADOR: (8 FARAÓN JOY

ENEMIGO: (6) MEM'S ROCK

SPORT: (7) FIRST MONTAÑEZ

7ta carrera – 1400 metros – 15 horas

(Ganadoras de dos y más)

1-Weeding Dubai (56)

2-Milonga Corralera (56)

3-Lilah Lin (57.5)

4-Cavilosa (56)

5-Privileged (55)

6-Emma County (59.5)

GANADOR: (3) LILAH LIN

ENEMIGO: (1) WEDDING DUBAI

SPORT: (6) EMMA COUNTY

8va carrera – 15.40 – 1000 metros

(Perdedoras)

1-Baby's Song

2-(Etoile de París

2ª-(Cassia Antica

3-Gracías a la Vida

4-Bohama

5-Santita Good

6-Poniatowka

7-Milagro Puro

GANADOR: (1) BABY’S SONG

ENEMIGO: (2) CASSIA ANTICA y cia

SPORT: (6) PONIATOWKA

9na carrera – 16.20 – 1300 metros

Especial: “Otoño” - Copa “David Crocco"

1-Carry City (58)

2-Rapadito (56)

3-Campion (54)

4-Aclamado Dubai (55)

5-Diamond Jump (53)

GANADOR: (2) RAPADITO

ENEMIGO: (1) CARRY CITY

SPORT: (4) ACLAMADO DUBAI

10ma carrera – 550 metros – 17 horas