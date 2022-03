La curiosa respuesta de Wanchope Ábila cuando le preguntaron por el escándalo en Boca: "Estaba..."

Colón de Santa Fe, con una formación alternativa, venció con lo justo a Peñarol de San Juan por 2 a 1 y se clasificó a los 16avos. de final de la décima edición de la Copa Argentina.



Ramón Ábila, máximo goleador histórico del torneo con 13 tantos, y Santiago Pierotti marcaron para el equipo santafesino en el Nuevo Monumental de Rafaela de Santa Fe, mientras que Pablo Varona descontó para un digno Peñarol.

Luego del partido, le preguntaron a Wanchope por el escándalo mediático que se despertó en Boca y el delantero respondió con soltura: “Estaba durmiendo la siesta, estaba descansando que hoy tenía un partido importante. Me preparé muy bien para este partido, lo venía esperando desde hace mucho tiempo, estoy muy contento por haber convertido”, contestó Abila, quien en esta oportunidad la tiró afuera.

“Hablé con el Pipa temprano pero después no hablé más nada, no vi más nada porque me concentro en lo que es el partido. Estoy en Colón, juego en Colón y estoy muy metido acá, disfrutando de mi gol y la victoria”, agregó Wanchope.