El provocador apodo de Traverso al Pipa Benedetto tras su feroz crítica a Almendra y Varela

De pocas palabras con la prensa cuando era jugador, en su nuevo rol de panelista Cristian Traverso se amigó con los micrófonos y se desenvuelve con gran soltura. Y a sus siempre muy interesantes análisis tácticos le agregó una opinión sin casete, directa, al hueso. Como muestra vale lo que dijo sobre la feroz crítica de Darío Benedetto a Agustín Almendra y Alan Varela, compañeros sancionados en diferente medida y por diferentes motivos en Boca Juniors.

"Sé que voy a quedar antipático con muchos, porque cuando uno dice algo en contra de los referentes no gusta. Pero no voy a apañar estas cosas. No me gustó lo que dijo Benedetto, el problema fue entre Almendra y Battaglia y lo deben solucionar ellos", lanzó el exdefensor campeón del mundo con Boca en el programa de las noches de TyC Sports. Y agregó: "Battaglia estuvo excelente, me saco el sombrero. Pero yo no sé si los referentes coinciden al 100% con lo que dijo Benedetto, falta otra parte. Porque además involucró a otro chico también, a Varela".

"Está mal lo que hizo. Los hinchas pueden tomarlo bien pero yo, como compañero, siento que me vigilanteó. A mí no me gustaría que un compañero haga público esto. Las cosas deben arreglarse adentro. Ya habló el técnico, la máxima aautoridad dentro del plantel. ¿Para qué habla Benedetto?", agregó Cristian Traverso. Y fue más allá, pensando en un boomerang a futuro para el Pipa. ¿Para el "Pipa"?

"Esto que dijo le puede jugar en contra, porque ahora se van a tener que cuidar todos, hasta los grandes, de no hacer nada. ¡Ojo, eh! ¡Porque ahora el Papa Benedetto dijo "no podemos salir de joda", entonces nadie puede salir de joda!", vociferó Traverso. Diego Cagna, invitado al programa de la noche del martes, intentó corregirlo: "¡Es el Pipa Benedetto!". Pero su excompañero en Boca insistió: "¡Es el Papa Benedetto! ¿Ustedes creen que porque dijo '¿vos saliste de joda? Te vamos a vigilantear', nadie más va a salir de joda? Es muy abarcativa la palabra 'joda'".

Para el final, Traverso se lamentó por la ausencia del Papa, perdón, del Pipa Benedetto en el vestuario ante los conflictos con Sebastián Villa y Edwin Cardona: "¡¿Por qué no vino Benedetto hace 6 meses a Boca!?", suspiró.