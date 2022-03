Caruso Lombardi habló del escándalo en Boca y destrozó a Benedetto con lapidarias fases

Los dichos de Darío Benedetto siguen teniendo repercusiones. Para algunos estuvo bien en dar a conocer su postura sobre los casos de Agustín Almendra y Alan Varela, pero para otros se trató de una "vigilanteada" ya que entienden que se ubicó por encima de Sebastián Battaglia. Uno de ellos fue Ricardo Caruso Lombardi quien liquidó al delantero de Boca con duras frases.

"Creí que Benedetto hizo el curso de técnico con las declaraciones que hizo. El jugador es compañero, esto tiene que decirlo el técnico. No lo veo con la humildad que uno lo conoció. Él no tiene que saltar, yo si soy Varela o Almendra no sé qué haría", expresó el ex técnico de Racing, Quilmes y San Lorenzo, en dialogo con Radio La Red.

Y, en la misma línea, continuó: "Me parece que está en otro planeta, no me gustan las actitudes que viene teniendo. Es un jugador que vino de Arsenal, que lo regaló de Gimnasia de Jujuy, tuvo momentos brillantes... pero no vino igual. No me gusta cómo está ni las actitudes con un compañero, más allá de que Varela y Almendra se hayan equivocado, eso es responsabilidad del técnico".

"Es un gran jugador, nadie lo discute. Pero no es una manera de manejarse, le está errando. El otro día le pegó al 4 de Central, pone caras, lo marcan y enseguida te pegan. Los árbitros son muy benevolentes, le dejan lugar según el equipo que dirigen. Yo a Benedetto no lo veo como siempre, con la humildad que uno lo vio. Pero no desde ahora, no tiene sentido que haga eso, ¿para qué se mete a confrontar con un compañero sin ningún motivo?", continuó.

Durante la charla, además, se refirió a Sebastián Battaglia y bancó su presente: "A Battaglia lo toman como un técnico de paso los jugadores. Tiene muchos pergaminos para dirigir la primera de Boca. A Battaglia no lo están respetando".