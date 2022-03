¿Arrepentido? La decisión de Agustín Almendra que llama la atención en Boca

Luego de las durísimas frases que dejó Darío Benedetto sobre su pelea con Sebastián Battaglia, Agustín Almendra tuvo una reacción acorde a los tiempos que corren: sin hablar ante los medios, el juvenil de Boca hizo lo suyo y recurrió a las redes sociales como caballito de batalla, en las que hizo unos posteos en referencia al goleador xeneize y dejó de seguir tanto a Pipa como a Carlos Izquierdoz, otro de los referentes del plantel.

Una de las reacciones de Almendra a las declaraciones de Benedetto fue subir una foto a su historia de Instagram de una frase sobre la palabra lealtad en clara referencia al tatuaje que tiene el Pipa en su cabeza: “No puedes ser leal solo cuando te conviene” decía la leyenda del posteo. Por otra parte, en Twitter publicó la misma foto y además habló a través de sus “me gusta”, en los que aparecían tweets alusivos al final del mediocampo conformado por Cristian Medina, Alan Varela y él.

Almendra dejó de seguir a Benedetto e Izquierdoz.

Este tweet tenía el "like" de Almendra pero lo sacó (via TyC Sports).

A pesar de esto, Almendra parece haberse arrepentido de su accionar centennial ya que eliminó su historia en Instagram y le sacó el me gusta a los tweets antes mencionados, aunque no volvió a seguir a los referentes del plantel de Boca con los que no volverá a compartir vestuario mientras Sebastián Battaglia siga en el club de La Ribera.

El posteo sobre lealtad en alusión al tatuaje de Benedetto.

Almendra dejó de seguir a Benedetto e Izquierdoz pero mantuvo su relación en Instagram con Marcos Rojo, el otro peso pesado de la interna xeneize con el que tiene una relación de padrino-ahijado, ya que el ex Manchester United lo puso bajo su ala desde que arribó a Boca. Mientras tanto, el central que sería titular frente a Central Córdoba por Copa Argentina no hizo público su parecer sobre la situación de su (ahora ex) compañero y amigo.