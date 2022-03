La decisión de la Juventus con Dybala tras la eliminación de la Champions

El futuro de Paulo Dybala parece estar cada día más lejos de Turín. Cuando todos los caminos conducían a la renovación de su contrato, Juventus postergó la reunión donde se iba a tratar su tema luego de la durísima derrota ante Villarreal que decretó la eliminación de la Champions League.

"Esta historia se está convirtiendo en una polémica que me parece casi ridícula. Es un momento delicado para el conjunto y para evitar cualquier tipo de distracción, preferimos posponer esta cita. Recuerdo que tenemos cinco renovaciones en curso, no solo una, no hay postura hacia ninguna de las cinco", expresó Maurizio Arrivabene, director deportivo de la institución.

El vicepresidente del club italiano, Pavel Nedved, salió al paso de los rumores que apuntan hacia algunas preocupaciones por parte del club ante la posibilidad de que su contrato expire y se marche gratis: "No nos preocupa perder a Dybala en una transferencia gratuita. Tenemos cinco jugadores sin contrato en junio, y decidimos discutir sus contratos a finales de este año, y aceptaron".

Según destaca la información publicada por La Gazzetta dello Sport, el equipo transalpino ofrecerá al futbolista un contrato a razón de 7 M€ + bonus por temporada. Se trata de una cantidad ligeramente inferior a los 7,5 M€ que recibe el serbio Dusan Vlahovic, llegado en el pasado mercado, por lo que la Joya espera un esfuerzo más de parte del club para saber cuál será su futuro.