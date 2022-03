La jugada afirmación de Battaglia sobre cómo jugará Boca ante River: "Vamos a..."

Luego de un buen trabajo con la Reserva, Sebastián Battaglia fue designado como entrenador de Boca ante la salida de Miguel Ángel Russo pero, a pesar de que tuvo un inicio auspicioso, luego no pudo encontrar el juego y empezaron a caerle algunas críticas, sobre todo después de la postura del Xeneize en el Superclásico que terminó con victoria de River por 2 a 1 en El Monumental.

En este inicio de Copa de la Liga Profesional, a Boca le costó mucho encontrar buenos momentos de juego y, de los pocos que tuvo, no los pudo sostener a lo largo de los partidos. Al ser consultado por el planteo y la forma de jugar que tendrá el Xeneize ante River este domingo, Battaglia sorprendió a todos con una afirmación: “Tratamos de tener identidad, de mantener cosas que pudimos mostrar. Iremos a jugar nuestro partido y que se preocupen por nosotros”.

Battaglia estalla contra el cuarto árbitro en El Monumental: su primer Superclásico como DT fue victoria para River por 2 a 0.

La palabra de Battaglia llamó la atención ya que Boca no pudo imponer su juego en los últimos partidos. Sin ir más lejos que dos semanas atrás, el Xeneize no pudo complicar a Huracán como local y se llevó una inesperada derrota en La Bombonera que movió los cimientos de su continuidad, pero el entrenador aseguró que esa fue una situación muy puntual: “Contra Huracán tuvimos una mala noche que se hizo demasiado dramatismo por una derrota. Yo y mi CT trabajamos muy tranquilos. Todo lo que se hable y especule, no pienso en eso y nadie me preguntó a mí, nunca se me pasó por la cabeza tomar una decisión”.

Por último, Battaglia dijo que Boca debe salir a buscar el partido y no preocuparse por el árbitro del encuentro, Darío Herrera: “Tenemos que salir a jugar, competir, pensar que el árbitro se equivocará lo menos posible. No quiero que me favorezcan, queremos competir, que se equivoquen lo menos posible y que se hable quién hizo mejor las cosas y no las equivocaciones de los árbitros”, dijo el técnico antes de una parada clave en su carrera en el Xeneize.