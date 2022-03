La tajante confesión de Zverev luego de los incidentes en Acapulco: "Todavía siento..."

Alexander Zverev, actual número 3 del ranking mundial de la ATP, fue el protagonista de una repudiable acción en el pasado ATP de Acapulco. El alemán le protestó una decisión al umpire y, descontento con la resolución de la jugada, agarró a raquetazos la silla del mismo. Luego de su expulsión del torneo y la sanción que le impuso el ente madre del deporte a nivel mundial, el tenista de 24 años se refirió a los hechos.

“A día de hoy, todavía siento vergüenza de lo que hice. Siento una sensación extraña cuando camino por el vestuario entre mis compañeros, pero sé que todos cometemos errores. Como ser humano que soy, puedo garantizaros que nunca más volveré a actuar de esa manera, en mi vida. Definitivamente, ha sido el peor momento de toda mi carrera, por lo que hice y por cómo lo hice, a veces con disculparse no es suficiente”, reconoció Zverev.

“Espero que la gente me perdone, hay muchas presiones externas a las que estamos sometidos que tal vez no se vean desde fuera, os aseguro que este momento por el que estoy pasando es sumamente complicado. Pero lo merezco, merezco pasar por un momento así después de lo que hice. Haré todo lo que esté en mi mano para que no se repita, para mantener la promesa que hice conmigo mismo y con todos los demás”, añadió.

Sobre su repudiable accionar, explicó: “El día anterior jugué hasta las 05:00 de la mañana, el mismo día que volví a pista para jugar el partido de dobles. Soy alguien que lo da todo en la cancha, creo que muchos jugadores de individual, en mi posición, hubieran ido a la cancha de dobles sin dar su 100%, no se hubieran molestado por perder el partido, incluso habría sido una buena noticia. Estaba cansado física y mentalmente, hasta que desgraciadamente perdí el control. A veces suceden cosas así, son situaciones muy frustrantes, aunque lo que hice no tiene ningún tipo de excusa”.

"Si vuelvo a hacer algo así, la ATP tiene todo el derecho de castigarme, es tan simple como eso. Ha habido otros episodios similares del pasado donde la decisión tomada fue parecida a ésta. Me desquité con la silla del juez, dije cosas que no debería haber dicho, los gestos fueron terribles, pero al final la ATP ha usado el mismo medidor que usó en otros episodios así. Si me vuelve a pasar algo parecido significará que no he aprendido nada de lo anterior. Creo que todos en la vida merecemos una segunda oportunidad pero, si cometes errores repetidamente, significa que no has aprendido”, sentenció la joven promesa.