La primera publicación de Almendra tras el escandaloso cruce con Battaglia

Lo sucedido ayer entre Agustín Almendra y Sebastián Battaglia sacudió el mundo Boca. El escandaloso cruce fue portada de todos los medios nacionales y las repercusiones continúan. Si bien ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto, el volante utilizó su cuenta de Instagram para realizar una publicación que nada tiene que ver con lo ocurrido ayer.

"Feliz cumpleaños compa! Te deseo lo mejor siempre @norbybriasco", escribió en una historia de la red social. Pero, además, el juvenil futbolista le dio "like" a un par de posteos en Twitter que hacían referencia a la "desaparecida" MVA (Medina-Varela-Almendra) que ilusionó a los fanáticos en la parte final de la temporada pasada.

El trinomio compuesto por tres de las grandes promesas de la cantera coincidió por primera vez el 17 de abril de 2020, en la victoria 3-1 como local frente a Atlético Tucumán y quien más rodaje tuvo en el último tiempo fue justamente Almendra, quien hoy parece tener sus días contados. Varela, por su parte, también protagonizó un acto de indisciplina en el arranque de esta semana, y Medina, al margen del ruido de los escándalos, está muy relegado teniendo en cuenta las variantes que tiene el plantel.

Almendra, de 22 años, tiene contrato en Boca hasta mediados del año próximo y no hay muchos mercados de pases abiertos como para emigrar ahora: solo Brasil y la Major League Soccer de Estados Unidos. Lo sucedido con el DT no fue el primer encontronazo entre ambos. Durante el verano también discutieron por la posición en la que Battaglia quería utilizarlo y ayer la tensa relación explotó cuando no formó parte del once titular que mañana debutará en la Copa Argentina.