Fuerte posteo de Agustín Almendra contra Pipa Benedetto: “No se puede ser…”

El conflicto entre Agustín Almendra y todo Boca Juniors, luego del fuerte cruce con el entrenador Sebastián Battaglia, sigue dando tela para cortar.

Esta mañana, Darío Benedetto se refirió a la exclusión del futbolista juvenil del plantel: “Almendra nunca entendió la camiseta que tenía puesta. Lo suyo es irremediable. Se habló demasiado, esto viene de hace rato, había que sacarlo de raíz y así se hizo. Estamos contentos con la decisión tomada por el entrenador y lo bancamos a muerte”.

Esta tarde, el que explotó fue el volante de 22 años, con una publicación en su cuenta oficial de Instagram y en clara alusión a lo que representa el tatuaje que tiene Pipa es su cabeza con la palabra "Lealtad".

"En la lealtad no existen los grises. Es blanco o negro. O eres completamente leal o no lo eres en absoluto. No puedes ser leal solo cuando te conviene", escribió Almendra.