El increíble problema personal que vive una leyenda del tenis mundial

El extenista alemán Boris Becker, triple campeón en Wimbledon, se mostró confiado por el juicio penal que enfrentará en marzo próximo ante un tribunal de Londres en relación con su insolvencia personal, tras ser acusado de ocultar su patrimonio.



"Soy una persona positiva, siempre creo en el bien y en el poder judicial inglés. Por eso, pensar en el juicio no me quita el sueño", dijo el exjugador de 54 años en una entrevista con el diario dominical "Bild am Sonntag", según replicó la agencia DPA.



"Nosotros, mis abogados y yo, estamos muy bien preparados. Trataré personalmente de refutar las acusaciones en cada uno de los 24 cargos", explicó el ganador de tres Gran Slam de Wimbledon.

Becker se manifestó "contento de que el juicio vaya a comenzar por fin y de que el tribunal pronuncie un veredicto. Los últimos cinco años han sido largos, los más duros de mi vida", reveló el exnúmero uno del tenis mundial.



El juicio en el Tribunal de Southwark (Londres) comenzará el 21 de marzo. Becker está acusado de ocultar parte de su patrimonio y de no entregar los trofeos en su procedimiento de insolvencia en Inglaterra.



En una primera "vista", Becker se declaró inocente de todos los cargos, pero si es condenado se enfrenta hasta a siete años de prisión.



"Llevo cinco años trabajando prácticamente sin pausa, tengo buenos ingresos y puedo permitirme vivir. No estoy sin dinero. Estoy en una insolvencia personal, no en una insolvencia empresarial", afirmó Becker en la entrevista.