¿De qué se trata la gran polémica que está detrás del Mundial de Qatar 2022?

El Mundial de Qatar 2022 va camino de convertirse en uno de los campeonatos de fútbol más polémicos que se recuerden, y eso que todavía ni ha empezado. A las ya conocidas quejas por la esclavitud en la construcción de los estadios, donde asociaciones que trabajan en la defensa de los derechos humanos revelaron que habían muerto más de 6.500 trabajadores en las obras, hay que añadir, además de las altas temperaturas, la más que probable venta de alcohol (cerveza) dentro de los recintos deportivos.

Como país musulmán, Qatar tiene prohibida la venta de alcohol. Sólo algunos bares y restaurantes de hoteles de lujo están autorizados a servirlo (el precio de una pinta ronda los 15 dólares y la copa de vino suele alcanzar los 20), y una única tienda controlada por el Estado puede venderlo a clientes que tengan permiso para consumirlo. Además, el estado de embriaguez en público está considerado como un crimen y la tolerancia cero se aplica sobre las personas ebrias al volante.

Pese a esto, las autoridades qataríes están sopesando la opción de flexibilizar esta prohibición sobre el alcohol en los recintos deportivos. Tal y como cuenta Bloomberg, tanto la FIFA como Anheuser-Busch InBev NV, mayor productor de cerveza del mundo con una cuota próxima al 25%, están presionando para lograr más concesiones con el objetivo de que los aficionados puedan beber cerveza en todos los lugares de los estadios. Tanto el organismo como el fabricante llevan asociados desde el Mundial de México de 1986.

Por el momento, lo que sí estará permitido es la venta de alcohol para aquellos espectadores privilegiados que asistan a los palcos y para los que compren entradas especiales llamadas de 'hospitalidad', tal y como confirmó el Comité Supremo de Entrega y Legado de Qatar. Según un portavoz, FIFA y las partes interesadas de Qatar están trabajando para "atender a todos los aficionados locales y visitantes", y "se comunicarán más detalles a su debido tiempo".

"Para muchas personas en todo el mundo, tomar una cerveza es parte de la experiencia compartida de los aficionados de disfrutar de los principales eventos deportivos", explicó AB InBev, dueña de marcas como Budweiser o Corona, entre otras, en un comunicado enviado por correo electrónico, destacando también sus ofertas sin alcohol.

Por el momento y siempre que se mantenga la prohibición de beber alcohol en todos los estadios, los aficionados que no irán a Qatar son los escoceses (siempre y cuando pasen la repesca), los cuales muchos de ellos se manifestaron en las redes sociales diciendo que no viajarán si no les permiten beber alcohol.