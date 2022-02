Riquelme se cansó de Wanchope y salió al cruce: "Tiene que cumplir su obligación"

Tras las declaraciones en las redes sociales de Wanchope Ábila, con una fuerte posición frente al Consejo de Fútbol de Boca, Juan Román Riquelme salió al cruce y trató de aclarar la situación del delantero.

"El año pasado tenía la posibilidad de ir a Uruguay y Russo estaba de acuerdo. Después salió lo de Minnesota y se fue. No le salieron las cosas bien ahí. Me llamó Ramón desde allá para que le diera una mano para que se pueda ir a otro club. Lo ayudamos. Se fue a otro equipo (DC United) y no le salieron las cosas bien en el otro equipo y luego volvió al club", dijo el vicepresidente del club.

"Tiene contrato hasta el 31 de diciembre. Acaba de tener una lesión, tendrá que curarse bien y entrenarse al máximo. Nosotros cumplimos con todo y los jugadores deberán hacer lo mismo", amplió.

"YO NO ME METO CON LAS COSAS DE LAS REDES SOCIALES" sentenció Riquelme y habló sobre Wanchope Abila.@ESPNFutbolArg pic.twitter.com/fgIgTGTZxw — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2022

"Yo me tomo las cosas con calma. Él tendrá que seguir cumpliendo con sus obligaciones como las cumplimos nosotros" cerró sobre la situación de Wanchope.

Sobre las negociaciones por Farías, la joya de Colón, Román expresó que "es lo más parecido en el último tiempo a Tevez. Le vi unos movimientos parecidos a Carlos. Hace 3 meses hicimos ofrecimiento por el 50 por ciento, Colón dijo que no. No volvimos a hablar más con Colón. Esta semana se comunicaron con el Consejo de Fútbol pidiendo a Ábila y Retegui a préstamo".

"Colón volvió a insistir por el préstamo de Ábila, les dijimos que no nos interesa prestar al jugador. Les dijimos que la única posibilidad era algo de plata que no es poco más Ábila por el 50 por ciento de Farías. No recibimos respuesta", agregó.