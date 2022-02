El verdadero motivo del escándalo en la práctica de Boca entre Almendra y Battaglia

Cuando Agustín Almendra se retiró a las 10:25 de la mañana del predio de Boca Juniors en Ezeiza, en plena práctica del equipo, se encendieron las alarmas. ¿Qué pasó para que el mediocampista se retirara antes de tiempo? El motivo no tenía que ver con una lesión ni síntomas compatibles con el covid: Almendra se acaba de pelear -una vez más- con Sebastián Battaglia y se fue en pleno entrenamiento.

Todo empezó cuando durante la práctica de fútbol de cara al debut de Boca por Copa Argentina (miércoles 21:10hs en Córdoba vs. Central Córdoba de Rosario), un compañero del equipo de los suplentes le pidió que corriera una pelota, el mediocampista de 22 años le contestó feo y se insultaron. El DT le pidió que se calmara una, dos, treces veces. Hasta que, cansado de la actitud del jugador, Battaglia le dijo: "Si no te gusta, andate". Y Almendra se fue, pero no sin antes carajear al DT xeneize: “Cerrá el orto que vos no sos el técnico, a vos te manejan”, le habría lanzado, según publicó el periodista Martín Arévalo en sus redes.

"Ganaste todo como jugador, ¡pero como DT sos un desastre!", fue otra de las frases que le lanzó sin pruritos, según pudo confirmar MDZ, ante el asombro de sus compañeros, que veían cómo se alejaba de la cancha de entrenamiento.

Rápidamente los referentes del plantel se pusieron del lado de Battaglia y le hicieron saber al joven volante que se había desubicado. El tema es que no es la primera vez que Almendra se "desubica". Hay una historia detrás con un preludio en 2019 y un antecedente brutal en enero de 2022, durante la pretemporada.

El motivo que rompió la relación entre Battaglia y Almendra

En enero, antes del debut de Boca en el año en un amistoso ante Colo Colo en La Plata, Almendra tuvo una fuerte discusión con Battaglia, quien pretendía ubicarlo como volante por derecha para dejarle el sector izquierdo a Juan Ramírez. El jugador no entraba en razones y el DT insistía en explicarle los motivos para ponerlo en ese lugar de la cancha, hasta que a Almendra se le cerró la cadena: "¡Cerrá el ort...!", le dijo a su entrenador. Motivo suficiente para que se quedara afuera de los convocados de ese primer partido del equipo.

"Un jugador puede tener preferencia por una posición, pero nosotros tratamos de ayudarlos. Como jugador hice todas las Inferiores como volante central y en Primera terminé jugando más de 8 que de 5. Pero bueno... me pude adaptar de la mejor manera. Cada jugador tiene su pensamiento. No hubo ninguna discusión, queremos que Agustín crezca, queremos ayudarlo, sabemos la clase de jugador que es", dijo Battaglia en la conferencia de prensa post 2-0 a Colo Colo.

Luego hubo indulto ante la U. de Chile, jugó por derecha (Molinas se ubicó a la izquierda en un 4-3-3 inicial), Boca ganó 3-2, pero el jugador sintió que ya no recuperaría la confianza del DT. "Me colgó, no juego más", les decía Almendra a sus allegados. Dicho y hecho, en el último partido ante Independiente, con la posibilidad de llevar a diez jugadores de campo al banco de suplentes, el mediocampista quedó marginado. Y en el entrenamiento de este lunes, cuando vio que volvía a formar parte del equipo de los suplentes de cara al partido ante Central Córdoba de Rosario, llegó la debacle total.