Una potencial mundial del fútbol pidió la exclusión de Rusia de Qatar 2022: el comunicado

El conflicto bélico que mantiene al mundo en vilo no es ajeno al fútbol, mucho menos en un año mundialista. Desde que Vladimir Putin ordenó a las tropas rusas invadir Ucrania, las especulaciones sobre el futuro del deporte son muchas. En las últimas horas se conoció la negativa de varios países a jugar contra Rusia, mientras que Francia ve con buenos ojos la expulsión del país del Mundial de Qatar 2022.

Noel Le Graet, presidente de la Federación Francesa de Fútbol, se expresó al respecto. “Esto es algo que aún no he discutido con otras federaciones. Me inclino por una exclusión de Rusia del próximo Mundial. Este es mi primer impulso. Por lo general, creo que el deporte está ahí para reconciliar a las personas y aliviar tensiones. Pero esto va demasiado lejos. Y el mundo del deporte, y en particular el fútbol, no puede permanecer neutral. Ciertamente no me opondré a una exclusión de Rusia”, argumentó el mandamás de la FFF en diálogo con la prensa local.

"No es solo un tipo que decide por sí mismo. Detrás, hay todo un país. Por supuesto, esto no es culpa de todos los rusos, pero no podemos permanecer neutrales frente a todo esto. Creo que más bien seremos testigos de una reacción unida y simbólica del mundo del fútbol. Y, para quedarnos con el deporte, no debemos olvidarnos de los ucranianos. El 29 de marzo, nuestro equipo viajaría a Ucrania como parte de las eliminatorias para la Eurocopa 2023", añadió Graet.

Según la agenda que mantiene FIFA, el jueves 24 de marzo Rusia y Polonia deben enfrentarse por la semifinal del repechaje en busca de un lugar en la máxima cita mundialista. Ese mismo día Suecia y República Checa buscarán al otro finalista. Los tres países manifestaron su negativa a enfrentar a Rusia en este contexto.

El presidente de la federación polaca, Cezary Kulesza, expresó su postura a través de Twitter: "¡Se acabaron las palabras, es hora de actuar! Debido a la escalada de agresión de la Federación Rusa hacia Ucrania, la selección polaca no tiene intención de jugar el partido de repesca contra Rusia. Esta es la única decisión correcta. Estamos en conversaciones con las federaciones checa y sueca y para presentar una posición común a la FIFA"-

“La selección nacional checa no jugará en ningún caso un eventual partido contra Rusia en la repesca para el Mundial”, escribió la Federación Checa en su comunicado.