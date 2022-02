Benedetto y una fuerte autocrítica tras el empate de Boca ante Independiente: "Tendríamos que haber..."

A diferencia de Battaglia e Izquierdoz, Darío Benedetto prefirió no cargar las tintas contra el mal arbitraje de Facundo Tello y durante el reportaje que le hizo la transmisión oficial del partido al elegirlo como el mejor jugador del partido, hizo hincapié en los errores del equipo que privaron a Boca de llevarse dos puntos más de Avellaneda.

"Contento en lo personal, como siempre digo 'los goles son amores'. Una lástima el resultado, se complicó un poco por la situación del campo de juego, que no se ponía jugar. Contento en lo individual, hicimos un gran partido pero hay cosas que seguir corrigiendo", dijo de entrada Pipa, autor de los dos goles del Xeneize.

"Hay muchas cosas que corregir, nos hacen dos goles, uno de pelota parada, en el otro se nos filtra un buen pase, realmente tendríamos que haber hecho un poco más pero seguramente lo corregiremos en la semana", agregó luego, marcando los errores de Boca las dos veces que estaba en ventaja.

Sobre la decisión de patear el penal, Benedetto aclaró: "Está previsto que lo patee yo, así lo decidió el técnico. Y sin vueltas se refirió a la actitud del equipo en el segundo tiempo: "Habría que haber ido a buscar el tercer gol porque sabíamos que Independiente iba a venir a buscar el empate, encontraron el gol y después se les complicó a ambos equipos jugar en un campo de juego de esa manera".

Qué sistema táctico prefiere Benedetto para jugar en Boca

Consultado acerca del esquema que más le favorece para su juego, Pipa Benedetto dijo: "Me siento cómodo con un enganche, jugando con tres delanteros o 4-4-2, lo he hecho siempre en distintos clubes. La verdad que a (Aaron) Molinas le tocó un partido complicado, lo hizo muy bien, hay que seguir dándole confianza porque realmente es un gran jugador. El sistema no tuvo absolutamente nada que ver, sólo son cosas que deberíamos corregir en la semana y tratar de tener un poco más la pelota".